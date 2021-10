Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Rai1, torna in studio con il conduttore Marco Liorni a partire dalle ore 17:00.

Il ritorno, in studio, di Italia Sì su Rai1

Dopo l’appuntamento on the road, Italia Sì di Marco Liorni torna tutti i sabato pomeriggio con mezz’ora di ritardo rispetto agli scorsi anni ma soprattutto si riparte dallo studio 1 situato in Via Teulada (Roma). Da novembre, però, verrà anticipato dal programma Dedicato di Serena Autieri.

Come già avvenuto nelle scorse stagioni, Italia Sì, farà un’informazione leggera attraverso le storie dei personaggi ospiti in puntata. I personaggi si racconteranno al conduttore Marco Liorni e di conseguenza, al pubblico della rete svelando gioie e dolori della propria vita.

Marco Liorni e le 5 Voci di Italia Sì su Rai1

In studio, pronti ad intervenire con Marco Liorni, ci saranno delle figure fisse. Al momento c’è la conferma di Rita Dalla Chiesa. La sua è una presenza che non manca dalla prima edizione di Italia Sì. Nelle passate edizioni, c’era anche il giovane Manuel Bortuzzo che ora è impegnato nel reality show di Canale5 condotto dal direttore di Chi, Alfonso Signorini.

Marco Liorni conduce la nuova edizione di Italia Sì. Al suo fianco 5 voci con il compito di mettersi in gioco e, a volte, prendere posizione sui fatti narrati in studio. 5 voci che da una parte accolgono come una famiglia e dall’altra, potrebbero diventare amici e nemici.

Italia Sì è uno show innovativo con protagoniste storie, volti emozioni, problemi e soluzioni, ma soprattutto persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti a un pubblico popolare in collegamento e alle voci in studio.