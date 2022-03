Manca ancora qualche ultimo passo alla Nazionale Italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini per conquistare di diritto il pass per prendere parte ai prossimi Mondiali di calcio 2022 che si terranno in Qatar. Per l’Italia c’è da affrontare la Macedonia del Nord nel prossimo match di qualificazione. Ma andiamo a vedere quando e dove seguire in tv la partita di qualificazione.

Italia – Macedonia del Nord, qualificazioni Mondiali 2022 in Qatar: quando in tv

L’Italia di mister Roberto Mancini affronterà la Macedonia del Nord la sera di giovedì 24 marzo 2022 alle ore 20.30. La partita, valevole per la qualificazione ai Mondiali di Calcio 2022 che si terranno in Qatar, sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.

Dentro o fuori senza possibilità di appello: a Palermo gli Azzurri di Roberto Mancini devono vincere contro i macedoni per accedere all’ultima sfida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar, quella che si giocherà il prossimo 29 marzo contro la vincente del match tra Portogallo e Turchia.

Tutto esaurito per il match allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo

Il match Italia – Macedonia del Nord valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar avrà luogo allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. C’è grande entusiasmo per il ritorno degli Azzurri a Palermo, in poche ore infatti sono andati già esauriti i circa 20.000 biglietti disponibili per la vendita libera, dopo i 6.000 biglietti venduti ai possessori della card VivoAzzurro in prelazione, per un totale di circa 26.000 posti previsti con la capienza attualmente fissata al 75%. Lo rende noto la Figc, informando che al momento non sono più disponibili ulteriori tagliandi.

Italia – Macedonia del Nord: gli Azzurri tornano a Palermo

La Nazionale di Calcio Italiana torna a Palermo dopo due anni e mezzo dall’ultima uscita, nel novembre 2019, quando superò 9-1 l’Armenia (esordio per Orsolini e Meret). Lo stadio ormai esaurito in ogni ordine di posto a pochi giorni dalla gara è inoltre, la conferma della bontà della scelta della Figc sulla sede del match.