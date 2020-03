Italia 1 ha deciso di modificare la programmazione televisiva per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus che da settimane ha colpito il nostro Paese. Una scelta obbligata, visto che con il nuovo decreto del Governo le scuole sono state chiuse fino al 3 aprile 2020 per evitare il più possibile la trasmissione del virus. Per questo motivo la rete giovane Mediaset ha pensato bene di rivoluzionare la programmazione: ecco tutte le novità.

La programmazione di Italia 1 ai tempi del Coronavirus

Da martedì 10 marzo 2020, Italia 1 offrirà ai telespettatori una programmazione televisiva completamente differente introducendo una serie di novità nella fase diurna, quella maggiormente fruibile dal pubblico dei giovanissimi.

Nella fascia del MATTINO, infatti, spazio ai cartoni animati più amati dai bambini (ma anche dai grandi) che terranno compagnia fino alle ore 8.30. A seguire l’appuntamento con i documentari della BBC “Planet Earth 2 – Meraviglie della natura“. Un lungo viaggio alla scoperta di quelli che sono i panorami più belli del pianeta. Spazio poi alle ore 9.30 con “The Flash“, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo che terrà compagnia ai telespettatori tutte le mattina con tre episodi della prima stagione.

Italia 1 guida tv: il Coronavirus rivoluzione la rete giovane

Nella fascia pomeridiana, invece, i telespettatori potranno divertirsi a guardare le puntate di due serie cult amate da grandi e piccini. Si tratta de “I Simpson” in onda dalle ore 14.00 su Italia 1 e a seguire da “The Big Bang Theory“.

Dalle ore 16.00 appuntamento con una serie di film che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Si tratta di film adatti alle famiglie e trasmessi per la prima volta nella fascia pomeridiana. Qualche esempio? Da “Biancaneve e il cacciatore“, “La Bella e la Bestia“, dall’orsetto “Paddington” a “Il gatto con gli stivali” fino a “Il Piccolo Principe“. Non poteva mancare poi tra i titoli anche un classico come “Tarzan” e la saga di “Shrek” tantissimi altri. Infine dalle ore 18.00 al via la consueta programmazione amata dal pubblico di Italia 1.