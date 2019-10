Laureando in Scienze dell’attività motoria e sportiva, con una atavica passione per la settima arte. Sono fortemente appassionato di film horror d’autore, cinema di genere italiano e non, cinema fantastico e fantascientifico e nutro una smisurata passione per Stanley Kubrick! Spero che le mie “spassionate recensioni” possano essere di vostro gradimento e darvi un’idea di come il cinema rappresenti di fatto un’espressione artistica!