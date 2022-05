Quella prevista per venerdì 27 maggio 2022 in prima serata è la sfida più attesa in questo finale di stagione televisiva. L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi in onda su Canale 5 sfiderà Domenica In Show, con Mara Venier in onda su Rai 1. La domanda è la seguente: chi vincerà la sfida a suon di dati Auditel e ascolti tv?

Isola dei Famosi contro Domenica In Show, Ilary Blasi contro Mara Venier: chi vincerà?

L’Isola dei Famosi 2022, nelle ultime settimane, ha subito diversi cambi di programmazione. A poche settimane dall’annuncio di eliminare il doppio appuntamento settimanale, il palinsesto cambia ancora: a differenza di quanto era stato precedentemente annunciato – ossia che l’Isola dei Famosi sarebbe andata in onda solo di lunedì lasciando libera la serata prima del giovedì e poi del venerdì. A quanto pare Mediaset ci ha ripensato decidendo di continuare ad andare in onda con il doppio appuntamento settimanale.

L‘Isola dei Famosi andrà quindi in onda sia questa sera lunedì 23, ma anche venerdì 27 maggio. Quella di venerdì non è una data casuale, visto che su Rai 1, andrà in onda una puntata speciale di Domenica In dal titolo Domenica In Show, un evento televisivo per festeggiare il successo del format della domenica pomeriggio e della sua “regina”, Mara Venier, che negli anni si è sempre di più consolidata come l’unico vero volto della domenica pomeriggio di Raiuno.

Mara Venier e Alessia Marcuzzi, insieme contro L’Isola dei Famosi

La sfida quindi, è tra due signore del piccolo schermo e due trasmissioni che negli anni hanno sempre di più consolidato il rapporto con il pubblico. Quando si parla di Isola dei Famosi, non possiamo però dimenticare che Mara Venier, qualche anno fa è stata una delle protagoniste più amate del reality di Canale 5 in veste di opinionista, quando al timone del programma c’era l’amica Alessia Marcuzzi, che venerdì sarà proprio ospite della Venier.

Gli ospiti di Domenica In Show

Se l’Isola conterà su un cast di naufraghi molto forte e che sta riscuotendo un grande successo, oltre alla conduttrice e ai due opinionisti che dalla loro hanno il grande favore del pubblico di Canale 5, Mara Venier, amatissima regina della domenica pomeriggio, per la sua prima serata conterà su un cast di ospiti di tutto rispetto come: Ferzan Ozpetek, Renzo Arbore, Ornella Vanoni, Gigi D’Alessio, Shel Shapiro, il Volo, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e in collegamento poi ci sarà Luciana Littizzetto.

Chi vincerà? Lo sapremo sabato mattina quando usciranno i dati Auditel, quello che possiamo dirvi è che Mara e Ilary ci regaleranno sicuramente due grandi prime serate.