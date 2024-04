A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, il concorrente Francesco Benigno è stato escluso dal reality “L’Isola dei Famosi”. A renderlo noto è la produzione del programma di Canale 5 tramite un comunicato stampa. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Dopo l’esclusione Francesco Benigno, ha attaccato pubblicamente in alcuni video pubblicati sui social la produzione del reality di Canale 5 parlando di “Menzogne”.

Banijay Italia e le motivazioni dell’esclusione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi 2024

Oggi Banijay Italia in una nota stampa ha ribadito le motivazione che hanno spinto la produzione del reality condotto da Vladimir Luxuria a prendere la decisione di espellere l’attore dal programma in onda sulla rete ammiraglia del gruppo televisivo Mediaset. Nella nota di Banijay Italia si legge quanto segue:

“Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l’azienda e lo spirito del gioco”.

Le polemiche per l’arrivo di Francesco Benigno

Nel corso della puntata del 15 aprile, Francesco Benigno era stato protagonista di un’accesa discussione con gli altri naufraghi. Arrivato sull’isola durante la seconda puntata, aveva creato scompiglio tra i concorrenti. Per replicare alle accuse Benigno aveva detto di essersi subito dato da fare per aiutare i compagni, per esempio costruendo una canna da pesca con la quale era riuscito anche a prendere del pesce: “Non mi sono risparmiato”, aveva detto.

Nonostante questo, non sono mancate le scintille con gli altri. Durante l’accensione del fuoco, il concorrente ha deciso di alimentare la fiamma soffiando energicamente sul legnetto, un gesto che aveva infastidito Maité. Altre critiche rivolte al concorrente Benigno sono arrivate dagli altri naufraghi che lo hanno definito un provocatore, irrispettoso e anche poco spontaneo. “La gente parla, lasciala parlare”, aveva dichiarato Benigno rispondendo alle domande della conduttrice Vlarimir Luxuria.