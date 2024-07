Durante la consueta Serata con la stampa per la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2024 – 2025, che ha ricevuto negli studi di Cologno Monzese, l’Amministratore Delegato del gruppo televisivo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha illustrato ai giornalisti presenti e ai dirigenti delle varie reti televisive i programmi tv che vedremo in onda durante la prossima stagione televisiva. Pier Silvio rispondendo ad alcune domande ha parlato anche delle sorti dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2025: si farà? Le ultime news

In merito al reality condotto nell’ultima edizione da Vladimir Luxuria, Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti tv ha dichiarato: “Siamo convinti che L’sola dei Famosi sia un programma che possa ancora dare molto. In Spagna va benissimo, in Italia, siamo onesti, sta vivendo non da quest’anno ma da alcune stagioni un po’ di stanca. Aspettiamo una evoluzione, speriamo profonda anche da parte degli autori e poi valutare anche a chi affidare la prossima condizione. È ancora troppo presto per parlare”.

Ilary Blasi torna alla conduzione de L’Isola dei Famosi?

Stando quindi a quanto dichiarato dall’Amministratore delegato del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi, pare non esserci l’idea di confermare nuovamente come conduttrice del reality Vladimir Luxuria. Al momento non è nemmeno confermato un possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del reality di Canale Cinque.

Su Ilary Blasi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto dicendo anche che la conduttrice resta al momento un volto di casa Mediaset, che sta facendo un ottimo lavoro alla conduzione di Battiti Live, con numeri importanti e che quindi l’idea di spostare la trasmissione canora da Italia 1 a Canale 5 è stata una scommessa vinta. Sulla Blasi l’Ad del gruppo Mediaset ha poi aggiunto: “Ilary sta facendo bene Battiti, il prossimo anno rifarà Battiti, se ci saranno nuove proposte e lei accetterà sarà un piacere averla con noi”.