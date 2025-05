Si è conclusa da poco la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 28 maggio 2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 28 maggio dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. La quarta puntata del reality show si apre con Veronica Gentili che mostra al pubblico il tapiro d’oro ricevuto da Striscia La Notizia consegnatole da Valerio Staffelli per il gran numero di ritiri da parte dei naufraghi. La conduttrice poi si collega con i naufraghi in Palapa per parlare di Mario Adinolfi e delle sue provocazioni che hanno innescato scontri e confronti tra i naufraghi. In particolare Teresanna Pugliese e Chiara non hanno gradito le parole del giornalista con cui hanno avuto un confronto molto acceso. Poi è il momento del primo verdetto del televoto che vede Mirko Frezza salvato dal pubblico. Poco dopo per l’attore una bellissima sorpresa: la lettera della sua famiglia che volontariamente decide di non leggere pubblicamente andando così le “regole” del reality.

La diretta prosegue con il verdetto definitivo del televoto che vede Alessia Fabiani eliminata definitivamente dal gioco. Per la showgirl si apre la possibilità di vivere sull’ultima spiaggia, ma alla fine decide di tornare in Italia dai suoi figli. Spazio anche ad un momento di grande emozione per Teresanna Pugliese che riceve una lettera e videomessaggio del figlio, mentre Cristina Plevani parla della sua difficoltà ad affezionarsi alle persone. Infine il ritiro forzato per motivi di salute di Carly Tommassini.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 28 maggio

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 28 maggio 2025.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di mercoledì 4 giugno 2025.