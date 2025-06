E’ terminata da poco la nona puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda mercoledì 25 giugno con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 25 giugno dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. Cresce l’attesa della finale annunciata da Veronica Gentili per mercoledì 2 luglio. La diretta della semifinale prende il via con il primo verdetto del televoto tra Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Jey Lillo. Nonostante i sondaggi a dover lasciare la Palapa è Patrizia Rossetti che, una volta arrivata sull’ultima spiaggia decide di restare ancora in gara. La puntata prosegue con il confronto tra Omar Fantini e Dino Giarrusso protagonisti di uno scontro molto forte durante la precedente puntata. Lo spirito dell’isola decide di mettere nuovamente uno di fronte all’altro per un confronto che coinvolge tutti: dagli ex naufraghi alla conduttrice Veronica Gentili e l’opinionista Simona Ventura.

Spazio poi ad una serie di prove per i naufraghi: i perdenti si sfidano in un televoto flash che vede Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese ed Omar Fantini a rischio eliminazione. A sorpresa è Mario Adinolfi l’eliminato del televoto flash, ma il giornalista arrivata all’ultima spiaggia decide di restare ancora in gioco. Sull’ultima spiaggia però può restare solo un naufrago così Veronica Gentili apre un terzo televoto flash con il pubblico chiamato a decidere “chi vuoi che torni in gioco”. A trionfare è Mario Adinolfi con il 77.62% che diventa ufficialmente il primo finalista di questa edizione. A lui si aggiungono come finalisti: Omar Fantini, Cristina Plevani e Loredana Cannata.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 25 giugno

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 25 giugno 2025.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella finale di mercoledì 2 luglio 2025.

Ecco il video Mediaset.