Si è conclusa l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda mercoledì 18 giugno con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 18 giugno dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. L’ottava puntata del reality show si apre con Veronica Gentili che anticipa i temi caldi della diretta precisando: “questa sera sarà una vera e propria resa dei conti nei mari dell’Honduras”. La conduttrice saluta poi l’opinionista Simona Ventura, gli ex naufraghi eliminati presenti in studio e gli ospiti della puntata: Giuseppe Cruciani, Scintilla e la moglie di Dino Giarrusso. La diretta entra subito nel vivo con il verdetto del televoto che questa settimana vedeva in nomination Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Il concorrente più votato dal pubblico è Patrizia Rossetti, mentre a perdere al televoto è Mirko Frezza che abbandona così il gioco. Per l’attore si apre la possibilità di restare in gara sull’ultima spiaggia, ma il naufrago decide senza remore di tornare a casa.

La puntata prosegue poi con la scoperta dell’ultima spiaggia con i naufraghi che incontrano gli ex naufraghi eliminati che hanno accettato la sfida. Tra questi c’è Dino Giarrusso che è protagonista di un forte scontro prima con Cristina Plevani e poi con Omar Fantini. Il giornalista poco dopo litiga anche con Teresanna Pugliese. Non mancano colpi di scena: come le Mariiolimpiadi con una serie di prove pensate ad hoc per Mario Adinolfi fino ad un televoto flash tra i naufraghi dell’ultima spiaggia. Il pubblico è chiamato a decidere chi eliminare tra Ahlam El Brinis, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi. A lasciare definitivamente l’Isola è Ahlam El Brinis.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 18 giugno

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 18 giugno 2025.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 23 giugno 2025.

