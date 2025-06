E’ calato da poco il sipario sulla settima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 16 giugno con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 16 giugno dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. La settima puntata del reality show si apre con Veronica Gentili che saluta Simona Ventura e presenta l’ospite speciale Selvaggia Lucarelli. Spazio poi alle anticipazioni e poco dopo si entra subito nel vivo con il verdetto del televoto che questa settimana vedeva in nomination Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Chiara Balistreri. Il concorrente più votato dal pubblico è Mirko Frezza, mentre a perdere al televoto è Chiara Balistreri costretta ad abbandonare l’isola. Per Chiara però si apre la possibilità di restare in gara sull’ultima spiaggia, ma la naufraga decide di rinunciare a questa possibilità lasciando definitivamente l’Honduras.

Durante la lunga diretta si parla di quanto successo in settimana e in particolare dell’acceso confronto scoppiato sulla spiaggia tra Omar Fantini e Teresanna Pugliese. La ex tronista di Uomini e Donne si conferma tra i concorrenti migliori di questa edizione, visto che non si è mai abbassata alle regole del gioco prendendo anche posizioni molto precise nei confronti di personaggi come Omar Fantini e Mario Adinolfi. Non solo, durante la puntata tante emozioni per i naufraghi: a cominciare da Teresanna che riabbraccia il marito Giovanni, mentre Omar ritrova la moglie Zara. E ancora una sorpresa anche per Patrizia Rossetti che dopo una settimana di crisi per via di un problema fisico prosegue la sua avventura grazie anche al video messaggio del papà. Infine sul finale lo scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Omar Fantini accende gli animi proprio all’ultimo.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 16 giugno

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda lunedì 16 giugno 2025.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di mercoledì 18 giugno 2025.

Ecco il video Mediaset.