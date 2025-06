Si è da poco conclusa la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda l’11 giugno 2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 4 giugno dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. La sesta puntata del reality show si apre con Veronica Gentili che rivela le anticipazioni annunciando non solo il verdetto del televoto, ma anche un secondo televoto flash che coinvolgerà tutti i concorrenti naufraghi. Prima però viene svelato il verdetto del televoto che vede in nomination Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati. Alla fine la concorrente meno votata è proprio la influencer Jasmin che viene eliminata dal gioco. A sorpresa però si ritrova sull’ultima spiaggia dove decide di restare in gara con gli altri ex naufraghi.

La puntata procede con una serie di prove per i concorrenti naufraghi; chi riuscirà a superare la prova potrà liberarsi dal rischio della nomination flash. Le prime chiamate ad una dura prova sono Loredana Cannata e Cristina Plevani che, dopo una settimana di confronti, sono chiamata a collaborare per mettersi in salvo. Le due riescono nella prova mettendosi così in salvo. Poi spetta a Mario Adinolfi e Mirko Frezza confrontarsi con una prova di coraggio: il giornalista e politico accetta di farsi tagliare barba e capelli a zero, mentre l’attore decide di farsi fare un tatuaggio in diretta. Si prosegue con la prova di Teresanna, Chiara e Patrizia Rossetti che devono pescare una moneta in una teca contenente animali. Solo Teresanna riesce nell’impresa, mentre Paolo Vallesi e Jey perdono la prova di forza ed equilibrio. Alla fine Veronica Gentili apre il televoto flash che vede in sfida: Paolo Vallesi, Jey Lillo, Chiara Balistreri, Patrizia Rossetti e Omar Fantini. Il pubblico da casa decide di non salvare Paolo Vallesi che, una volta arrivato sull’ultima spiaggia, decide di restare ancora in gioco.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 11 giugno

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 11 giugno 2025.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Chiara Balistreri? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 16 giugno 2025.