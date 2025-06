L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili torna in prima serata su Canale 5. In studio ritroveremo anche Simona Ventura nel ruolo di opinionista, mentre dall’Honduras l’inviato Pierpaolo Pretelli. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, mercoledì 4 giugno 2025.

Isola dei Famosi 2025 stasera su Canale 5, la diretta della quinta puntata del 4 giugno 2025: presentatore, inviato e opinionisti

Stasera, mercoledì 4 giugno 2025 dalle ore 21.36 appuntamento con la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 presentata quest’anno da Veronica Gentili. In studio Simona Ventura nel ruolo di opinionista è pronta a commentare l’avventura dei naufraghi, mentre in Honduras nella Palapa c’è Pierpaolo Pretelli. Una puntata che si preannuncia imperdibile: prima l’eliminazione di uno dei naufraghi tra Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. Chi sarà eliminato? Ma non finisce qui, visto che tutti i concorrenti sono a rischio eliminazione, visto che ci sarà una doppia eliminazione che porterà un po’ di scompiglio nel gruppo.

Non solo, durante la diretta per i concorrenti – naufraghi ci sarà anche un’importante prova ricompensa che potrebbe mettere in difficoltà il leader chiamato a prendere decisioni difficili. Tra i temi della puntata lo scontro scoppiata in spiaggia tra Jasmine e Chiara. Tutto è iniziato per una stuoia, ma improvvisamente Jasmine ha accusato Chiara di essere a L’Isola solo per visibilità. “Sei qua per visibilità come hai fatto tutte le altre cose, quindi stai buona” sono le parole di Jasmine contro Chiara Balistreri. Non solo, Jasmine ha aggiunto: “ti sei esposta per visibilità. Tutti abbiamo le nostre storie ma di certo non tutti si espongono per visibilità. Non preoccuparti. Che se mi esponessi io per visibilità sulla mia di storia, avoglia a te!”. La replica di Chiara è stata immediata: “mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello! Che gran donna che sei!”

In studio ospiti le ex naufraghe: Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tommasini

Isola dei Famosi 2025, eliminati e nomination del 28 maggio 2025. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. chi vuoi salvare tra Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti?

Stando ai sondaggi raccolti nel web, al momento la più votata dal pubblico è Patrizia Rossetti con il 61% dei voti. A seguire Mario Adinolfi con il 22.52%, mentre Dino Giarrusso racimola solo il 16.23%.

L’Isola dei Famosi 2025, tutti i concorrenti naufraghi

L’Isola dei Famosi 2025 saranno presentati tutti i nuovi concorrenti naufraghi di questa edizione. Ecco i nomi di tutti i protagonisti della diciannovesima edizione:

Antonella Mosetti : da Non è la Rai al Grande Fratello VIP 2016 fino alla nuova “vita” su OnlyFans;

: da Non è la Rai al Grande Fratello VIP 2016 fino alla nuova “vita” su OnlyFans; Patrizia Rossetti : conduttrice storica della TV italiana e volto noto di Rete 4 dopo il Grande Fratello ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola;

: conduttrice storica della TV italiana e volto noto di Rete 4 dopo il Grande Fratello ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola; Teresanna Pugliese : ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di una passata edizione del GF;

: ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di una passata edizione del GF; Nunzio Stancampiano : ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi;

: ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi; Paolo Vallesi : cantautore di successo, si è fatto conoscere al Festival di Sanremo dove ha brillato con “La forza della vita”;

: cantautore di successo, si è fatto conoscere al Festival di Sanremo dove ha brillato con “La forza della vita”; Camila Giorgi : ex tennista professionista;

: ex tennista professionista; Mario Adinolfi : giornalista ed ex parlamentare;

: giornalista ed ex parlamentare; Leonardo Brum : modello brasiliano;.

: modello brasiliano;. Alessia Fabiani : ex letterina di Passaparola e showgirl in passato ha partecipato a La Fattoria;

: ex letterina di Passaparola e showgirl in passato ha partecipato a La Fattoria; Lorenzo Tano : figlio di Rocco Siffredi, si è fatto conoscere come ballerino a Ballando con le Stelle;

: figlio di Rocco Siffredi, si è fatto conoscere come ballerino a Ballando con le Stelle; Spadino : volto di Italia Shore;.

: volto di Italia Shore;. Dino Giarrusso : ex iena e politico;

: ex iena e politico; Omar Fantini : attore e comico;

: attore e comico; Cristina Plevani : la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello;

: la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello; Samuele Bragelli : volto nuovo;

: volto nuovo; Carly Tommasini : new entry;

: new entry; Mirko Frezza: attore.

Isola dei Famosi 2025, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili trasmesso quest’anno il mercoledì sera in prime time su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.