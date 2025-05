L’Isola dei Famosi 2025, il reality show torna in prima serata su Canale 5. La conduttrice Veronica Gentili, con la partecipazione di Simona Ventura nel ruolo di opinionista, è pronta a raccontare cosa è successo negli ultimi 7 giorni in Honduras. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, mercoledì 28 maggio 2025.

Isola dei Famosi 2025 stasera su Canale 5, la diretta della quarta puntata del 28 maggio 2025: presentatore, inviato e opinionisti

Stasera, mercoledì 28 maggio 2025 dalle ore 21.36 appuntamento con la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 condotta da Veronica Gentili. In studio a commentare le avventure dei naufraghi Simona Ventura, mentre inviato in Honduras c’è Pierpaolo Pretelli. Lo spirito dell’Isola è corso ai ripari dopo il ritiro di massa di diversi concorrenti – naufraghi che hanno deciso di abbandonare il gioco. Da Camila Giorgi a Spadino e Nunzio del gruppo dei Giovani fino all’ultimo abbandono: quello di Antonella Mosetti che non è riuscita a superare il dolore per la morte del padre. Con l’uscita di ben 6 concorrenti, questa sera sono pronti a lanciarsi dall’elicottero Jey Lillo, Jasmin Melika Salvati, ex fidanzata dell’ex naufrago Spadino e Ahlam El Brinis.

Intanto sulla playa non si placano le polemiche innescate da Mario Adinolfi che continua a dividere e a creare scompiglio con le sue idee ed affermazioni. Chiara Balistrieri, una delle naufraghe del gruppo dei Giovani, non ci sta: “Mario forse pensava di avere a che fare con una ragazza superficiale, ma si sbaglia. L’ho nominato perché ciò che rappresenta mi disgusta“. Anche Loredana Cannata e Teresanna Pugliese sono sempre più in disaccordo con il giornalista. Intanto Patrizia Rossetti ha precisato: “certe sue uscite sono state pesanti. Quando mette il dito davanti alla bocca delle donne, è un gesto spiacevole. Uomo o donna, non fa differenza. Con me è sempre stato educato, ma forse perché teme le donne forti”. Cosa succederà?

Isola dei Famosi 2025, eliminati e nomination del 28 maggio 2025. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. chi vuoi salvare tra Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani?

Stando ai sondaggi raccolti nel web, al momento la più votata dal pubblico è Patrizia Rossetti con il 53% delle preferenze. A seguire Mirko Frezza con il 33% ed ultima posizione per Alessia Fabiani con solo il 14%. La showgirl sembra quella a rischio eliminazione.

L’Isola dei Famosi 2025, tutti i concorrenti naufraghi

L’Isola dei Famosi 2025 saranno presentati tutti i nuovi concorrenti naufraghi di questa edizione. Ecco i nomi di tutti i protagonisti della diciannovesima edizione:

Antonella Mosetti : da Non è la Rai al Grande Fratello VIP 2016 fino alla nuova “vita” su OnlyFans;

: da Non è la Rai al Grande Fratello VIP 2016 fino alla nuova “vita” su OnlyFans; Patrizia Rossetti : conduttrice storica della TV italiana e volto noto di Rete 4 dopo il Grande Fratello ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola;

: conduttrice storica della TV italiana e volto noto di Rete 4 dopo il Grande Fratello ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola; Teresanna Pugliese : ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di una passata edizione del GF;

: ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di una passata edizione del GF; Nunzio Stancampiano : ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi;

: ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi; Paolo Vallesi : cantautore di successo, si è fatto conoscere al Festival di Sanremo dove ha brillato con “La forza della vita”;

: cantautore di successo, si è fatto conoscere al Festival di Sanremo dove ha brillato con “La forza della vita”; Camila Giorgi : ex tennista professionista;

: ex tennista professionista; Mario Adinolfi : giornalista ed ex parlamentare;

: giornalista ed ex parlamentare; Leonardo Brum : modello brasiliano;.

: modello brasiliano;. Alessia Fabiani : ex letterina di Passaparola e showgirl in passato ha partecipato a La Fattoria;

: ex letterina di Passaparola e showgirl in passato ha partecipato a La Fattoria; Lorenzo Tano : figlio di Rocco Siffredi, si è fatto conoscere come ballerino a Ballando con le Stelle;

: figlio di Rocco Siffredi, si è fatto conoscere come ballerino a Ballando con le Stelle; Spadino : volto di Italia Shore;.

: volto di Italia Shore;. Dino Giarrusso : ex iena e politico;

: ex iena e politico; Omar Fantini : attore e comico;

: attore e comico; Cristina Plevani : la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello;

: la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello; Samuele Bragelli : volto nuovo;

: volto nuovo; Carly Tommasini : new entry;

: new entry; Mirko Frezza: attore.

Isola dei Famosi 2025, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili trasmesso quest’anno il mercoledì sera in prime time su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.