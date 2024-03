Tutto pronto per la nuova imperdibile edizione de L’Isola dei Famosi 2024. Il reality show torna in onda con una veste tutta rinnovata a partire dalla conduttrice e dall’inviato in Honduras. Ecco di seguito tutte le novità sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024: quando in tv, conduttrice, inviata, opinionisti e molto altro ancora.

Isola dei Famosi 2024: quando vederla in Tv, opinionisti e nuovo inviata in Honduras

Lunedì 8 aprile 2024, prende il via la nuova attesa edizione de “L’Isola dei Famosi 2024” in prima serata in onda su Canale 5. Alla guida della diretta del reality targato Mediaset troveremo una nuova conduttrice: Vladimir Luxuria, che sostituirà Ilary Blasi.

Chi sono gli opinionisti dell’Isola del Famosi 2024?

Ad affiancare in studio Vladimir Luxuria ci saranno due volti noti al pubblico di Canale 5: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese.

Chi è l’inviata in Honduras?

Novità anche per per quel che riguarda le spiagge di Cayo Cochinos in Honduras. Sull’isola sbarcherà una nuova inviata: ad accogliere i naufraghi ci sarà infatti Elenoire Casalegno, prima donna in questo ruolo. La show girl sostituisce Alvin, nel ruolo di inviato nelle ultime cinque edizioni.

Chi sono i concorrenti?

Tra pochi giorni i concorrenti prescelti per questa attesissima edizione partiranno per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica. Al momento non sono stati ancora annunciati i nomi dei concorrenti ufficiali di questa edizione del programma. In questi mesi sono tanti i nomi circolati sul web.

Tra questi ci sono: Edoardo Franco (vincitore di Masterchef Italia 12), Joe Bastianich e l’attrice Marina Suma. Tra i papabili candidati anche: Edoardo Stoppa, Francesco Benigno e Matilde Brandi, l’ex pornostar Selen (vero nome: Luce Caponegro), LDA (figlio di Gigi D’Alessio), Albe e Artur Dainese ex tentatori di Temptation Island Vip.

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024?

Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei famosi” sarà visibile anche su Mediaset Infinity.