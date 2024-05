L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con l’ottava puntata sempre in prima serata su Canale 5. Cosa succederà stasera? Non solo il verdetto del televoto, ma si parlerà anche del regolamento violato da parte di uno dei naufraghi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla settima puntata di stasera, lunedì 13 maggio 2024.

Isola dei Famosi 2024 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 13 maggio: conduttore, inviato e opinionisti

Lunedi 13 maggio 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2024 presentata da Vladimir Luxuria. Accanto conduttrice in studio nel ruolo di opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Dall’Honduras a raccontare le gesta dei naufraghi Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata.

Cosa succederà questa sera? Spazio al caso della settimana: uno dei concorrenti ha violato il regolamento dopo la suddivisione dei naufraghi in due gruppi. “Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro: vietato ogni contatto tra i due gruppi” – è stata la comunicazione condivisa dal programma che ha aggiunto – “le regole sono state violate. Ieri sera sono state fatti dei complimenti a Rosy per le orecchiette da parte della squadra blu.Entrambi i gruppi dovranno consegnare un’intera ciotola di riso a testa. Consegnatela sotto i rispettivi totem“.

Non solo durante la serata spazio al verdetto del televoto che decreterà l’uscita di un altro naufrago dal programma.

Isola dei Famosi 2024, eliminati e nomination del 13 maggio. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome del terzo concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Rosanna Lodi, Samuel Peron e Artur Dainese? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 13 maggio 2024.

Stando ai sondaggi e alle proiezioni il naufrago più salvato e votato dal pubblico è Samuel Peron con il 36,67% seguito da Artur Daine­se con il 33,89%. Ultima posizione per Rosanna Lodi con il 29,44%. Sarà la nip a lasciare l’Isola?

Isola dei Famosi 2024, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, inizialmente è andato in onda con il doppio appuntamento settimanale il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Qualcosa è cambiato, complice anche le festività del 25 aprile, con il programma che è previsto al momento solo il lunedì in prime time su Canale 5.

Novità in arrivo per il reality show: cambia ancora la programmazione. Dopo la puntata di lunedì 13 maggio, l’Isola torna su Canale 5 si, ma in una nuova collocazione. L’appuntamento con la nona puntata, infatti, è fissato per domenica 19 maggio 2024. Ricordiamo che il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.