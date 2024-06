L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con la tredicesima puntata in prima serata su Canale 5. Cosa succederà stasera? Non solo il verdetto del televoto, ma crescono le tensioni tra i naufraghi a poche settimane dalla finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla semifinale puntata di stasera, domenica 2 giugno 2024.

Domenica 2 giugno 2024 dalle ore 21.35 torna L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. In studio nel ruolo di opinionisti ritroviamo: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Dall’Honduras a raccontare le gesta dei naufraghi Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata.

Cosa succederà stasera? Mancano pochi giorni alla finale di mercoledì 5 giugno 2024 e cresce l’ansia tra i concorrenti naufraghi dopo quasi 60 giorni di permanenza in Honduras. Questa sera scoprire il nome del concorrente eliminato tra Karina Sapsai, Artur Dainese e Samuel Peron. Non solo, durante la puntata saranno proclamati anche i finalisti che si andranno ad aggiungere al primo finalista Edoardo Stoppa. Intanto sale la tensione tra i naufraghi, ma anche la delusione come quella di Matilde Brandi delusa dal comportamento di Alvina. E’ la fine di un’amicizia?

Durante la tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome di un nuovo concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Karina Sapsai, Artur Dainese e Samuel Peron? Il concorrente meno votato sarà eliminato questa sera.

Stando ai sondaggi e alle previsioni del pre-semifinale il naufrago più votato è ancora una volta Artur Dainese con il 49% delle preferenze dei voti. A seguire Samuel Peron con il 34%, mentre ultima posizione per Karina Sapsai con il 17%. Sembrerebbero esserci poche speranze per la modella peraltro una delle ultime arrivate in Honduras!

