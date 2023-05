All’isola dei Famosi non mancano le sorprese, i litigi, i battibecchi. C’è chi addirittura minaccia di abbandonare l’Isola per le discussioni e i diverbi con gli altri naufraghi, e c’è chi invece “dribbla” le domande, un po’ scomode, rispondendo a sorpresa sul proprio orientamento sessuale. A chi ci riferiamo? Seguiteci nella lettura che vi sveliamo tutto.

Isola dei famosi 2023: “Ti piacciono gli uomini o le donne”, la risposta sorprendente di Cristina Scuccia l’ex suora

Cristina Scuccia è la famosa ex suora che vinse The Voice of Italy qualche anno fa. Non è più notizia che abbia abbandonato il velo e il voto di castità e che quest’anno sia sbarcata in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Dopo l’abbandono della vita religiosa si sono alzati molti polveroni sul suo orientamento sessuale. All’inizio si è pensato ad una amicizia particolare con Helena Prestes, altra concorrente del reality. Anche l’opinionista Vladimir Luxuria aveva fatto intendere di sapere qualcosa di più sulla sessualità della cantante, tanto che si pensava che nel reality di canale 5, condotto da Ilary Blasi, potesse avvenire un coming – out.

Anche i suoi compagni d’avventura sono curiosi rispetto all’orientamento sessuale dell’ex suora, tanto che nell’ultimo day time abbiamo visto lo speaker Marco Mazzoli andare subito al sodo. Inizialmente, le ha chiesto se avesse un fidanzato, ma la Scuccia replica piccata: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. A questa risposta, Paolo Noise la incalza e le chide: “Ti piacciono, gli uomini o le donne?”.

La risposta dell’ex suora spiazza tutti: “Niente! Mi piacciono le persone”.

Il conduttore radiofonico tuttavia non molla la presa e le chiede se insomma, non sentisse anche un bisogno fisico per sfogarsi. Ma Cristina in uno dei confessionali risponde in modo molto preciso con queste parole:

“No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile… Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”.

Del resto Crisina Scuccia fa notare che dopo 15 anni di aver vissuto in un convento con un voto di castità ben definito, non è semplice per lei approcciarsi alla vita “normale”. Per cui dice che sta riprendendo poco a poco la sua vita fra le mani.

