È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023, reality show condotto da Ilary Blasi. Eliminazione di un concorrente, la prova leader e le nomination, hanno caratterizzato la puntata del reality di Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 5 giugno con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 5 giugno dall’Isola dei Famosi 2023? L’eliminato dell’ottava puntata Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2023 era chiamato a scegliere chi eliminare tra Fabio dei Jalisse e Nathaly Caldonazzo. Tra i nominati, ad abbandonare Playa Palapa è Nathaly Caldonazzo che si è diretta verso l’ultima spiaggia. Le eliminazioni questa sera sono due. Dopo una serie di prove, al televoto per l’eliminazione vanno: Helena, Alessandra, Andrea e Fabio. Ad essere eliminato è Fabio Ricci. I due naufraghi eliminati, Nathaly e Fabio, vengono portati sull’ultima spiaggia. Toccherà a loro scegliere se restare oppure no. I due concorrenti decidono entrambi fermarsi sull’ultima spiaggia, ma purtroppo c’è posto solo per un, per questo si apre un televoto. Ad essere eliminato per volere del pubblico da casa è Nathaly e Fabio. Primo finalista e leader della settimana Durante la serata è stato nominato il primo finalista che diventa anche il nuovo leader della settimana. La primo finalista e nuovo leader è Pamela Camassa conquistando così tutti i privilegi che ne consiste. Isola dei Famosi 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 5 giugno 2023 A fine puntata come di consueto arrivano le temutissime nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. È giunto il tempo di nuove nomination a L’Isola dei Famosi 2023. I naufraghi esprimono le proprie preferenze. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda lunedì 5 giugno 2023. Il nominato dal gruppo è: Helena;

Il nominato dal Leader è: Gian Maria Sainato; Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra Helena e Gian Maria Sainato? Il televoto verrà chiuso lunedì 12 giugno 2023. Ecco il Video Mediaset. Isola dei Famosi 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 5 giugno 2023 Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la puntata: Fabio è l’eliminato della settimana

Alessandra si sente male durante la prova

Pamela Camassa prima finalista

Sorpresa per Helena da parte di Carlo

I nominati della settimana

Tutti contro Nathaly ed Helena Ricordiamo chi sono i naufraghi: Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Alessandra Drusian (i Jalisse), Pamela Camassa e Gian Maria Sainato.