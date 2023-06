È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023, il reality show condotto da Ilary Blasi. Una lunga diretta tra prove per eleggere i finalisti, ma anche una serie di televoto flash. Ecco tutto quello che è successo durante la nona puntata del reality trasmesso in onda venerdì 16 giugno con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 16 giugno dall’Isola dei Famosi 2023? Gli eliminati della nona puntata, la semifinale Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2023 era chiamato a scegliere chi eliminare tra Gianmaria Sainato e Helena Prestes. Tra i nominati, ad abbandonare Playa Palapa è Helena Prestes che si è diretta verso l’ultima spiaggia dove è stata sconfitta al televoto flash da Nathaly Caldonazzo. Le eliminazioni della semifinale sono state diverse. Dopo una serie di prove per eleggere i finalisti di questa edizione, Gianmaria Sainato, Alessandra dei Jalisse e Cristina Scuccia sono i naufraghi candidati all’eliminazione. Gli eliminati Alessandra dei Jalisse e Gianmaria Sainato che raggiungono l’ultima spiaggia. Gianmaria decide di tornare in Italia, mentre Alessandra dei Jalisse sfida Nathaly Caldonazzo conquistandosi la finale. I finalisti e leader della settimana Durante la semifinale sono stati nominati i restanti finalisti: Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia. Poi è volta della prova leader vinta da Andrea Lo Cicero. Isola dei Famosi 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 5 giugno 2023 A fine puntata come di consueto è il momento delle nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana durante la puntata di lunedì 5 giugno 2023. Il nominato dal gruppo è: Luca Vetrone ;

; Il nominato dal Leader è: Cristina Scuccia; Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra ? Il televoto verrà chiuso lunedì 19 giugno 2023. Ecco il Video Mediaset. Isola dei Famosi 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 16 giugno 2023 Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la puntata: Ilary Blasi ricorda Silvio Berlusconi

Luca Vetrone finalista dell’Isola dei Famosi 2023

Marco Mazzoli conquista la finale e riceve lo scherzo dell’amico Fabio Alisei

Cristina Scuccia e l’appello al suo amore

L’intervista di Ilary Blasi a Radio Isola