L’isola dei Famosi 2023 scalda i motori e si delinea quello che sarà il cast di questa edizione al cui timone ritroviamo come sempre la bellissima Ilary Blasi. Il toto nomi su chi approderà in Honduras è ufficialmente iniziato e sono molti quelli che circolano in rete. L’unica cosa certa che abbiamo al momento è la data di partenza del reality show che sbarcherà in prima serata su canale 5 subito dopo il Grande Fratello Vip, ancora in onda. Scopriamo qualche dettaglio in più sull’Isola dei Famosi 2023.

Isola dei Famosi 2023, la nuova edizione del reality show sulla sopravvivenza: ecco quando in tv

Save the date! Lunedì 17 aprile in prima serata su canale 5 approderà il reality show sulla sopravvivenza al cui timone ci sarà sempre Ilary Blasi. L’isola dei Famosi 2023 dunque è pronta a salpare sugli schermi di canale 5 a partire da lunedì 17 aprile, posticipando di una settimana la messa in onda.

All’inizio, si ipotizzava che la partenza dell’Isola 2023 fosse fissata al 10 aprile 2023, ovvero il lunedì successivo alla Finale del Grande Fratello Vip che sarà il prossimo 3 aprile. Tuttavia, ci si è accorti che il 10 aprile è il lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta – la gente è fuori per le classiche gite fuori porta – per cui i vertici dell’azienda hanno preferito posticipare la partenza al 17 aprile 2023.

Isola dei Famosi 2023, anticipazioni: la conduttrice, i primi nomi dei concorrenti e gli opinionisti

Come vi abbiamo già detto al timone ritroveremo Ilary Blasi, che non è più Lady Totti perché reduce dal divorzio con il mitico Capitano della Roma. E’ già iniziato il toto nomi e vi sveliamo i primi nomi dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras così come anticipa Blogo.

Sbarcheranno nelle splendide spiagge dell’Honduras, Pamela Camassa, fidanzata storica di Filippo Bisciglia, che manca dalla tv dal 2019 anno in cui vinse Amici Celebrities. Pamela Camassa sarebbe dunque la prima concorrente ufficiale.

Gli altri nomi che si rincorrono in rete come concorrenti sono quelli di Alessandro Cecchi Paone, che è stato già un ex naufrago, assieme al giovane compagno Simone Antolini, che la scorsa estate hanno infiammato le pagine dei settimanali di gossip. Si parla anche dell’ex Suor Cristina che vinse la seconda edizione di The Voice of Italy. Come saprete, Cristina Scuccia – questo il vero nome – ha recentemente abbandonato l’abito monacale trasferendosi in Spagna dove lavora come cameriera.

Altro probabile concorrente che vedremo all’Isola dei Famosi è Luca Di Carlo soprannominato “l’Avvocato del Diavolo”. Intervistato dal settimanale Nuovo, ha confermato che presto potrebbe sbarcare sull’Isola dei Famosi 2023.

Di Carlo è un avvocato molto in gamba: laureato in Legge all’Università “La Sapienza” di Roma, è un penalista giurista con una reputazione da playboy. Stando a quelle che sono le informazioni in rete sappiamo che ha rappresentato Michael Jackson e la famiglia di Pablo Escobar, il brand Desigual e la famiglia Casamonica “Nell’Isola porterò pace, amore e trasgressione” ha detto al settimanale Nuovo.

Quale sarà il giorno di messa in onda dell’Isola dei Famosi 2023

Sempre come anticipa Blogo, il giorno di messa in onda dell’Isola sarà sempre il lunedì sera e non sarebbe previsto alcun raddoppio settimanale, così come accadeva nella scorsa edizione o per il GF Vip.

Il reality sulla sopravvivenza dovrebbe evolversi dunque in 10 puntate. Per quanto riguarda gli opinionisti, pare sia stata riconfermata Vladimir Luxuria e al posto di Nicola Savino dovrebbe arrivare Enrico Papi.

Chi sarà l’inviato in Honduras dell’Isola dei Famosi 2023?

Ancora nessuna certezza sull’Inviato in Honduras: non è stato confermato Alvin ma in effetti non si ha ancora idea di chi possa essere. Stando a quanto riporta Nuovo, lo scorso gennaio pare che Ilary Blasi pensava a Can Yaman per quel ruolo. Sarà veramente così?

Naturalmente vi informeremo più avanti del cast ufficiale e di tutte le news relative all’Isola dei Famosi 2023, la cui unica certezza al momento è la data di messa in onda: lunedì 17 aprile 2023 in prime time su canale 5.