L’Isola dei Famosi 2023 ha i suoi finalisti. Durante la semifinale tutti i naufraghi si sono sottoposti a dure prove e sfide per conquistare la finale del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ecco chi sono i sei finalisti.

Isola dei Famosi 2023, i concorrenti arrivati in finale

La semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 ha eletto i suoi sei finalisti. Tutti i naufraghi si contenderanno la vittoria durante la finale di lunedì 19 giugno 2023 presentata da Ilary Blasi su Canale 5. La prima finalista è stata Pamela Camassa che si era conquistata il titolo la scorsa settimana dopo una lunga prova di resistenza. Durante la semifinale però lo spirito dell’Isola ha cercato di metterla in difficoltà con una prova-ricompensa con piatti tipici della tradizione romana. La compagna di Filippo Bisciglia ha rifiutato la prova preservando così il suo titolo di finalista.

Il secondo finalista dell’Isola 2023 è Luca Vetrone, il personal trainer e concorrente NIP che è riuscito a battere gli altri naufraghi nella prova del serpente honduregno arrivando per primo al traguardo. Poi è toccato a Marco Mazzoli dello Zoo di 105 conquistarsi il titolo di finalista in una sfida ad ostacoli con tanto di puzzle da completare. Il quarto finalista, invece, è stato Andrea Lo Cicero che si è sfidato con Cristina Scuccia in una prova di resistenza.

Isola dei Famosi 2023, eliminati e finalisti

Il quinto finalista, invece, è stato poi decretato dal pubblico de L’Isola dei Famosi 2023 tramite un televoto flash che ha visto sfidarsi Cristina Scuccia, Alessandra Drusian dei Jalisse e Gianmaria Sainato. A trionfare è stata proprio la ex Suora che ha timbrato così il biglietto per la finale del reality show.

L’ultima sfida per conquistarsi il titolo da finalista si è giocato sull’ultima spiaggia dove sono arrivati Gianmaria Sainato e Alessandra Drusian. I due naufraghi, eliminati da Playa Palapa, hanno ritrovato Nathaly Caldonazzo, ma solo la cantante dei Jalisse ha deciso di sfidarla in un televoto flash. Gianmaria, stanco e demotivato, ha preferito rifiutare la possibilità di restare in gioco tornando così in Italia. L’ultima sfida al televoto per la finale tra Alessandra Drusian e Nathaly Caldonazzo ha visto trionfare la cantante dei Jalisse che diventa così la sesta finalista.

Chi sarà il vincitore de L’Isola dei Famosi 2023 tra Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone, Pamela Camassa, Cristina Scuccia e Alessandra Drusian? Per scoprirlo non resta che seguire la finale dell’Isola dei Famosi in programma lunedì 19 giugno in prima serata su Canale 5!