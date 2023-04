Lo scorso 17 aprile 2023 è iniziato il reality sulla sopravvivenza, L’isola dei Famosi, con alla conduzione la bellissima Ilary Blasi. Martedì 2 maggio, nel corso della puntata, una bella sorpresa per il pubblico del reality: arriva Asia Argento, che sbarca in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore, concorrente del reality show. Scopriamo insieme qualche succulento dettaglio.

Asia Argento Sbarca in Honduras per una sorpresa alla sorella Fiore

La conduttrice in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ha esibito un nuovo look – con frangetta – che ha avuto l’approvazione del pubblico. Di certo non sono mancate anche meme e gift ironiche che hanno paragonato la Blasi ad Amanda Lear, dal momento che il look è parso molto simile. Ilary appare più matura anche alla conduzione e quest’anno può contare su Enrico Papi e Wladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.

Perché Ilary Blasi sì è trasformata in Amanda Lear ? pic.twitter.com/PqzNNu1LKc — ANTONIO (@blusewillis2) April 19, 2023

Ma cosa succederà nella prossima puntata del 2 maggio 2023? Come vi abbiamo già anticipato da queste colonne, sbarcherà in Honduras l’attrice Asia Argento che farà una sorpresa alla Sorella Fiore che è una naufraga del reality show. La Argento, non è nuova all’Isola dei famosi: già nel 2021, infatti fu ospite in studio per dare manforte alla sua amica Vera Gemma che era una naufraga di quell’edizione. Cosa avrà da dire la bella attrice che nel frattempo ha cambiato nuovamente look? Ha i capelli più corti con la frangia e sembra una ragazzina.

MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ 🥳🥳

Asia Argento sbarca in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi.

L'appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante! 🔥🔥🔥 #Isola pic.twitter.com/r1Ttg0OFQZ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 27, 2023

Asia e Fiore argento: stesso padre ma madri diverse

Le due sorelle, Asia e Fiore hanno lo stesso padre, il regista Dario Argento ma le madri sono diverse. Asia è nata il 20 settembre del 1975 dall’unione di Dario Argento con Daria Nicolodi. Fiore, di cinque anni più grande di Asia è invece figlia di Dario Argento e di Marisa Casale, una precedente relazione dell’uomo. Fiore è andata poi a vivere con il padre a 8 anni, quando quest’ultimo ha divorziato dalla madre. Asia e Fiore hanno un bellissimo rapporto.

Isola dei famosi 2023: il reality è già entrato nel vivo delle dinamiche

Nonostante sia iniziato solo da 10 giorni all’Isola dei Famosi 2023 è già successo di tutto. Scontri accesi e prime discussioni sono stati i protagonisti di queste prime puntate. In primis è stato Alessandro Cecchi Paone ha scontrarsi con la showgirl Natalie Caldonazzo, la quale ha accusato l’uomo di avere “Un problema di aggressività con le donne”.

C'è chi dorme, c'è chi pesca e chi Cecchi Paone! 🤣🤣 pic.twitter.com/lprOt30Jht — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2023

Ma ci sono state anche altre incomprensioni: Fiore Argento appunto si è scontrata con Corinne Clery per un pezzo di cocco. Pare che la Clery abbia accusato la Argento di averle rubato e mangiato un pezzo di cocco, mentre per Fiore si sarebbe trattato di un semplice errore.

Insomma l’arrivo di Asia Argento nelle belle spiagge honduregne aggiungerà ancora più benzina al fuoco che è già bello acceso! E non ci riferiamo al fuoco per sopravvivere.