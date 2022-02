Ormai manca veramente pochissimo all’inizio del reality sulla sopravvivenza, l’Isola dei Famosi 2022, che vede al timone nuovamente Ilary Blasi. L’adventure game targato Banijay Italia salperà sugli schermi di canale 5 subito dopo la FINALE del Grande Fratello Vip – attualmente in onda – prevista per lunedì 14 marzo 2022. Scopriamo qualche dettaglio in più sul programma: la data di messa in onda, il probabile cast, gli opinionisti e l’Inviato in Honduras.

Isola dei Famosi 2022, in onda in prima serata sull’ammiraglia Mediaset: ecco quando

L’Isola dei Famosi 2022 è pronta ai nastri di partenza e manca veramente pochissimo all’inizio del programma che nacque in Rai ma che dopo un po’ di anni è traslocato a Mediaset. Quella di quest’anno è la sedicesima edizione e al timone ritroviamo la frizzante Ilary Blasi. La messa in onda è prevista per lunedì 21 marzo 2022 – il lunedì successivo alla finale del GF Vip, come ha ufficializzato la stessa conduttrice ieri sera nel programma di Michelle Hunziker.

Isola dei Famosi 2022: il probabile cast

L’isola dei Famosi 2022 così come per il GF Vip avrà due emissioni settimanali, per cui due puntate a settimana. Ancora non c’è un cast ufficiale ma si fanno già parecchi nomi. I rumors e le anticipazioni sono parecchi: di seguito vi diciamo il probabile cast dell’adventure game da alcune fonti attendibili, Il settimanale Chi, Oggi e Nuovo Tv:

Ecco il probabile Cast dell’Isola dei Famosi 2022

Alessia Fabiani;

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi

Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati

I fratelli Gianmarco e Luca Onestini;

Olga Plachina, moglie di Aldo Montano appena uscito dalla casa del GF Vip 6;

Dayane Mello, già all’Isola dei Famosi 12 e prezzemolina dei reality sia italiani che stranieri;

Jedà, fidanzato di fidanzato di Vera Gemma;

Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Gemma Galgani;

Antonella Fiordelisi, tentatrice di Temptation Island;

Andrea Casalino, corteggiatore a Uomini e Donne;

Pago cantautore ed ex del GF Vip e di Tale e Quale show;

Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro, attualmente concorrente del GF Vip 6;

Saranno veramente loro i concorrenti oppure si aggiungeranno dei nomi all’ultimo minuto per non perdere il fattore sorpresa?

Si fanno i nomi anche di:

Ilona Staller, porno star;

Matilde Brandi, ballerina;

Nicolas Vaporidis, attore;

l’ex gieffina Floriana Secondi

Alex Nuccetelli.

Ci sarebbero anche dei clamorosi ritorni ne reality della sopravvivenza, con le partecipazioni di ex naufraghi, ovvero:

Jeremias Rodriguez col padre,

Carmen Di Pietro col figlio,

Guendalina Tavassi col fratello,

Lory Del Santo col fidanzato.

Ribadiamo che questi nomi sono dei rumors e NON è IL CAST UFFICIALE che sarà sicuramente fornito da Mediaset a ridosso dell’inizio del programma.

L’isola Dei Famosi 2022, Inviato, opinionisti e numero puntate

Per quanto riguarda l’inviato, non ci sarà più Massimiliano Rosolino, e possiamo confermare senza ombra di dubbio che ci sarà il ritorno dell’amato “ALVIN” come inviato.

Gli opinionisti in studio invece dovrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria che hanno già lavorato assieme. Lo scorso anno il reality ha contato 22 puntate. Con la partenza al 15 marzo 2021 e la finale il 7 giugno. Quest’anno saranno di più o di meno le puntate?

Insomma, cast, inviato, opinionisti sono in divenire e non c’è nessuna conferma ufficiale. L’unica cosa certa che abbiamo è la data di partenza del reality, ufficializzata da Ilary Blasi, ovvero lunedì 21 marzo 2022 in prime time su canale 5.