Per un reality che chiude un altro è già pronto ai nastri di partenza. Di cosa stiamo parlando? Il reality show in chiusura è Il Grande Fratello Vip, che incoronerà il vincitore o la vincitrice il prossimo lunedì 14 marzo. Mentre, il reality show in arrivo pronto a salpare sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset è L’Isola dei Famosi 2022 con al timone per il secondo anno consecutivo, Ilary Blasi. Scopriamo insieme, l’inviato, gli opinionisti, il cast e la messa in onda del reality sulla sopravvivenza.

Isola dei Famosi 2022: opinionisti, l’inviato e quando in tv

L’Isola dei Famosi, l’adventure game sulla sopravvivenza prenderà il via il prossimo lunedì 21 marzo in prima serata su canale 5. Subito dopo la Finalissima del Grande Fratello Vip andrà in onda il nuovo reality targato Mediaset con tante belle novità.

Isola dei Famosi 2022: opinionisti e inviato

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi prevede molte novità: non solo per la scelta degli opinionisti ma anche per la struttura del format che ha diviso i concorrenti in gruppo delle coppie, e gruppo dei singoli. Ma del cast ne parleremo in seguito. Al momento ci soffermiamo sulla coppia di opinionisti formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Un vero lupo di mare… ironico, sarcastico, pungente. 😎 Nicola Savino è uno degli opinionisti ufficiali di questa edizione di #Isola! @NicoSavi pic.twitter.com/1GeksmzZqD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 10, 2022

Una coppia lavorativa ben collaudata dal momento che hanno già lavorato assieme in una precedente edizione dell’Isola, quando andava in onda in Rai.

Lei che l’#Isola la conosce molto bene, non si risparmierà con nessuno! 🔥 Vladimir Luxuria è l’opinionista ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi🏝✨ @vladiluxuria pic.twitter.com/H17beoOo1L — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 10, 2022

Chi è l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022? Ritorna Alvin!

Per quanto riguarda l’inviato, invece un gradito ritorno: Alvin! Inviato storico del programma, torna in questa nuova edizione dopo l’addio di Massimiliano Rosolino. Come saprete l’inviato è una figura importantissima del programma perché costituisce il collegamento tra lo studio di Milano e le assolate spiagge dell’Honduras, location storica del reality show.

È lui o non è lui? Certo che è lui! 😍 Alvin torna in Honduras come inviato ufficiale dell’#Isola, prontissimo a fare da spalla alla nostra Ilary! Alvin, la Palapa ti aspetta! 🏝 @bravoAlvin pic.twitter.com/AeKs3fNv5i — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 10, 2022

Il Cast dell’Isola dei Famosi 2022 in partenza il 21 marzo 2022 su canale 5

Per quanto riguarda il cast, quest’anno i concorrenti sono divisi in gruppi. Nel senso che saranno divisi in due isole differenti dove da una parte c’è il Gruppo coppie, ovvero concorrenti in coppia. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio. In questo gruppo troviamo:

Due dei Cugini di Campagna,

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni,

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo,

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni,

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo,

Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi.

Per quanto riguarda l’isola dei concorrenti Single invece troviamo:

Il pilota Marco Melandri,

L’attore Antonio Zequila, già concorrente dell’Isola in passate edizioni,

L’attore Nicolas Vaporidis,

Il rapper Blind,

Il modello brasiliano Roger Balduino,

L’ex vincitrice del GF e opinionista tv, Floriana Secondi,

Ex pornodiva Ilona Staller,

La modella Jovanna Djorkevic, moglie del calciatore Filip,

La modella Estefania Bernal,

La showgirl Roberta Morise.

Lo scorso anno il reality ha contato 22 puntate. Con la partenza al 15 marzo 2021 e la finale il 7 giugno. Quest’anno la partenza è fissata al 21 marzo 2022. Il numero delle puntate dovrebbe essere più o meno lo stesso.

Appuntamento dunque con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022, lunedì 21 marzo in prime time su Canale 5, con Ilary Blasi.