Si è appena conclusa su Canale 5 la diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Una puntata ricca di colpi di scena con i naufraghi chiamati a pronunciarsi sul loro futuro in Honduras dopo la notizia del prolungamento fino al 27 giugno 2022. Ecco nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 23 maggio con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 23 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della diciannovesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare tra Roger, Estefania, Luca e Gennaro. Ad essere eliminato è Gennaro Auletto, che lascia il suo bacio di Giuda a Carmen Di Pietro.

Chi ha abbandonato L’Isola dei Famosi 2022 dopo il prolungamento fino al 27 giugno?

La diciannovesima puntata del reality show ha visto i naufraghi veterani chiamati a fare una scelta importante dopo il prolungamento fino al 27 giugno 2022. A sorpresa Alessandro e Guendalina Tavassi decidono di lasciare il gioco tra lo stupore del pubblico.

A lasciare il gioco anche Licia Nunez e Blind relegati a Playa Sgamadissima che decidono di tornare in Italia.

Il confronto Roger ed Estefania

Sull’isola si torna a parlare della storia d’amore tra Roger ed Estefania con la naufraga che oramai non crede più al modello.

Sorpresa per Guendalina Tavassi

Durante la puntata una bellissima sorpresa per Guendalina Tavassi che riceve un videomessaggio della figlia Gaia. Un momento davvero emozionante per la naufraga.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 23 maggio 2022

A fine puntata, come di consueto accade a L’Isola dei Famosi, arrivano le temutissime nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere del gruppo di naufraghi è Maria Laura De Vitis. Luca Daffrè, leader della puntata, invece manda in nomination Roger.

Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Maria Laura e Roger. Il televoto verrà chiuso venerdì 27 Maggio 2022. Ecco il video Mediaset .

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 23 maggio 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la diciannovesima puntata: