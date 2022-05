È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la diciottesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata non sono mancati gli scontri tra i naufraghi, uno su tutti quello tra i fratelli Tavassi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 20 maggio con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 20 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della diciottesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Ad essere eliminata è stata la naufraga Mercedesz Henger, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis, raggiunge Playa Sgamada. Nessun naufrago durante la puntata andata in onda ieri ha lasciato l’Honduras per tornare in Italia.

Gli scontri in puntata: Guendalina contro tutti, anche contro Edoardo

L’argomento più caldo della serata è Guendalina e i suoi giudizi verso gli altri naufraghi, compreso suo fratello Edoardo. Tra i due fratelli Tavassi avviene lo scontro più acceso. Durante la puntata i naufraghi hanno dovuto fare una scelta: stare con Guendalina o contro Guendalina. La maggior parte di loro ha deciso, nonostante i giudizi negativi nei loro confronti da parte della Tavassi, di schierarsi con lei.

Il triangolo Roger, Estefania e Gennaro

Sull’isola si è formato un triangolo amoroso caratterizzato da qualche pizzico di gelosia. I protagonisti sono: Roger, Estefania e Gennaro. Roger dopo il suo ritorno sulla spiaggia trova una situazione diversa da quando aveva lasciato la playa per andare a fare dei controlli medici. Il naufrago è geloso del rapporto che si è creato tra Estefania e Gennaro.

Sorpresa per Blind

Durante la puntata ha avuto luogo anche una bellissima sorpresa per Blind. Per il naufrago arriva la sua fidanzata Greta, che ha deciso di volare fino alle bianche spiagge dell’Honduras per incontrare il suo fidanzato.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 20 maggio 2022

A fine puntata, come di consueto accade a L’Isola dei Famosi, arrivano le temutissime nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere dei naufraghi sono Estefania e Roger. Carmen, leader della puntata manda in nomination Gennaro.

Anche Pamela, che ha vinto una prova di resistenza contro Luca, Marco e Gennaro, ha dovuto fare un nome da mandare in nomination uno tra gli altri tre naufraghi che si sono scontrati con lei. Il nome scelto da Pamela è Luca. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Luca, Estefania, Roger e Gennaro? Il televoto verrà chiuso lunedì 23 Maggio 2022. Ecco il Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 20 maggio 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la diciottesima puntata: