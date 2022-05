Si è appena conclusa su Canale 5 la tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi. Tanti nuovi scontri, confronti e sfide in Palapa (e non) con i naufraghi chiamati a fine puntare come sempre a nominarsi. Ecco nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 2 maggio con tutte le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 2 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della tredicesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla Palapa. Al televoto c’erano: Carmen Di Pietro, Estefania e Blind. Ad essere eliminato è stata Estefania, che dopo aver dato il bacio di Giuda ad Nicolas Vaporidis, raggiunge Playa Sgamada. Un altro televoto flash ha visto protagonisti Ilona Staller, Licia Nunez e Lory Del Santo. Tra i tre naufraghi di Playa Sgamada è stata eliminata Ilona Staller.

I confronti in puntata

Durante la puntata non sono mancati i confronti e gli scontri tra i naufraghi. A cominciare dal confronto tra Clemente Russo e Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. Non solo, l’ex campione di pugilato ha avuto da ridire anche su Nicolas Vaporidis. Uno scontro molto forte con tanto di minacce lanciate dall’ex campione all’attore che ha coinvolto anche la moglie Laura Maddaloni che ha minacciato di abbandonare il gioco.

Poco dopo anche Blind, accusato di essere un burattino, scoppia a piangere e punta il dito contro Nicolas Vaporidis che si difende conquistando sempre di più consensi. Intanto in Honduras sbarca Beatriz per un confronto con la rivale Estefania e l’ex fidanzato Roger.

Leader della settimana

Durante la dodicesima puntata a contendersi il titolo da leader sono stati Nick Luciani e Carmen Di Pietro dopo aver superato una prova con gli altri compagni. A vincere la sfida dell’uomo vitruviano è stata Carmen Di Pietro, leader della settimana.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 2 maggio 2022

A fine puntata, come di consueto accade a L’Isola dei Famosi, arrivano le nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere dei naufraghi sono Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. La leader Carmen Di Pietro ha mandato in nomination Clemente Russo. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Clemente Russo? Il televoto verrà chiuso venerdì 6 Maggio 2022. Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 2 maggio 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la tredicesima puntata: