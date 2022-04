Si è conclusa su Canale 5 la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la messa in onda della puntata non sono mancate le discussioni tra i naufraghi. A cominciare dalla crisi di Floriana Secondi che ha accusato la redazione definendola un sistema fino all’eliminazione di una coppia costretta ad abbandonare Playa Accopiada per Playa Sgamada. Non solo, durante la diretta Ilary Blasi ha comunicato la divisione delle coppie con i concorrenti suddivisi singolarmente in due tribù. Ecco tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 11 aprile con le ultime news.

Isola dei famosi 2022 news ultim’ora: chi è uscito ieri sera, 11 aprile

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare da Playa Accoppiada tra: Floriana Secondi con Clemente Russo contro la coppia formata da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis. Ad essere eliminata è stata la coppia formata da Floriana e Clemente, che hanno raggiunto Playa Sgamada. Nessun concorrente naufrago è stato eliminato in questa puntata.

Nuove arrivi sull’isola

Intanto sull’isola sono arrivati nuovi naufraghi. Da Playa Sgamada arrivano Laura Maddaloni e Jovana che entra finalmente in gioco. Le sorprese non finiscono qui visto che entrano in gara anche due nuovi naufraghi: Licia Nunez e Marco Senise.

Coppia Leader della settimana

Una nuova prova leader ha visto sfidarsi Roger, il leader scelto dalla tribù dei Tiburon, contro Nicolas Vaporidis, leader della tribù dei Cucaracha. I due si sono sfidati nella prova del girarrosto. Alla fine a spuntarla è stato il modello Roger che con Estefania sono la coppia leader della settimana. Ricordiamo che i due sono l’unica coppia rimasta in gara di questa edizione.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 11 aprile 2022

A fine puntata come di consueto arrivano le temutissime nomination. I nominati dal gruppo sono Nicolas Vaporidis e Gustavo Rodriguez. La coppia dei Leader, peraltro l’unica rimasta in gioco, formata da Roger e Estefania hanno scelto il terzo nominato: Nick Luciani. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez e Nick Luciani? Il televoto verrà chiuso giovedì 14 aprile 2022.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 11 aprile 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la sesta puntata: