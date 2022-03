È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata non sono mancati litigi, ma anche momenti di grandi emozioni come il racconto di vita di Blind e l’amore ritrovato di Marco Melandri per la compagna.

Spazio anche all’eliminazione di una coppia dall’isola, la prova leader, le prove ricompensa e il momento nomination. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 28 marzo con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 28 marzo dall’Isola dei Famosi 2022? Gli eliminati della terza puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei famosi 2022 era chiamato a votare chi eliminare tra le coppie formate da: Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro contro Floriana con Antonio Zequila. Ad essere eliminata è stata la coppia formata da Floriana con Antonio Zequila che hanno raggiunto Playa Sgamada dove soggiornano la coppia di “naufraghi solitari” formata da Marco Melandri e Jovana.

Coppia Leader della settimana

Una nuova prova leader ha visto i naufraghi accoppiadi gareggiare tra loro in una dura prova di forza. A spuntarla alla fine sono stati Estefania e Nicolas Vaporidis che sono per la seconda settimana la coppia leader.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 28 marzo 2022

A fine puntata è il momento delle nomination. I nominati dal gruppo sono Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. La coppia nominata dai Leader, invece, è quella formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra le coppie di concorrenti Carmen e Alessandro e Clemente Russo e Laura Maddaloni ? Il televoto verrà chiuso giovedì 31 marzo 2022.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset.