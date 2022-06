Incidente per Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi 2022. La figlia di Eva Henger durante un’escursione è scivolata su un corallo ferendosi alla mano. La naufraga è stata prontamente soccorsa e portata in infermeria. Come sta?

Mercedesz Henger si è fatta male all’Isola dei Famosi 2022: come sta?

A dieci giorni dalla finale de L’Isola dei Famosi 2022 in programma lunedì 27 giugno, Mercedesz Henger è stata protagonista di un brutto incidente. Proprio così, la figlia di Eva Henger durante un’escursione organizzata con altri naufraghi è scivolata su di un corallo perdendo l’equilibrio. Nell’inciampare, la giovane naufraga si è ferita alla mano. Trasportata in infermeria, i medici hanno dovuto curare il profondo taglio con quattro punti di sutura.

“Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei comportata così“, sono state le parole di Mercedesz delusa dal comportamento dei naufraghi.

Ecco il video dell’incidente:

La naufraga è rimasta molto male dal comportamento dei compagni d’avventura e di Edoardo Tavassi. “Nessuno è tornato con me e mi è venuta una strana sensazione. Io mi sono affezionata a delle persone qui, che erano con me durante quell’escursione, non avrei mai lasciato che tornassero da sole” – ha detto sfogandosi durante un confessionale.

Mercedesz Henger delusa da Edoardo Tavassi

Dopo l’incidente a L’Isola dei Famosi 2022 che le è costato quattro punti di sutura alla mano, Mercedesz Henger ha fatto ritorno in spiaggia non trovando però il conforto degli altri naufraghi. In particolare la figlia di Eva Henger non ha nascosto di essere rimasta molto delusa dal comportamento di Edoardo Tavassi.

“Arrivando in spiaggia Edoardo mi ha chiesto al volo ma è andato via subito. Posso dire? Ci sono rimasta male. Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con Estefania… non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho” – ha detto Mercedesz. Davvero uno strano comportamento quello del fratello di Guendalina Tavassi che nelle ultime settimane si era riavvicinato alla naufraga. In realtà qualcosa sembrerebbe cambiato visto che ultimi giorni Edoardo è spesso in compagnia di Estefania con cui ha instaurato un rapporto di amicizia davvero speciale. Che il fratello di Guendalina abbia cambiato ancora una volta idea?