Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi 2022. Il concorrente fidanzato di Lory Del Santo, eliminata al televoto durante la scorsa puntata andata in onda lunedì 6 giugno 2022, non potrà continuare la sua avventura sull’isola del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Qualche ora fa, Marco insieme ad Edoardo Tavassi sono stati portati in infermeria. Per Cucolo i medici hanno consigliato l’abbandono del gioco.

Isola dei Famosi 2022, Marco Cucolo deve abbandonare l’isola: perchè? Ecco il motivo

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022 dopo mesi di permanenza sull’isola dell’Honduras sono ormai stremati. Manca pochissimo alla finale del reality di Canale 5, che avrà luogo lunedì 27 giugno, durante la quale avremo modo di conoscere chi sarà il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Intanto, in questi giorni i concorrenti continuano a fare i conti con la fame, la stanchezza fisica e i conseguenti problemi di salute.

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo in infermeria

Nei giorni scorsi, Roger Balduino si è visto costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi per via dell’infortunio alla caviglia. In queste ore, altri due naufraghi sono dovuti andare in infermeria. La produzione del reality, nel daytime trasmesso l’8 giugno su Canale5, ha fatto sapere che: “Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono temporaneamente assenti per accertamenti medici”. Nel caso di Tavassi, la madre Emanuela Fuin ha tenuta a precisare attraverso il suo profilo Instagram che suo figlio “Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”.

L’abbandono di Marco Cucolo

In queste ore si è appresa la notizia che Marco Cucolo deve abbandonare l’Isola dei Famosi 2022. “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente

l’Isola”, è questo il messaggio che si legge nel post appena pubblicato sul profilo Twitter dedicato al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Non si tratta di una situazione momentanea, quindi, ma di qualcosa di definitivo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più sulla situazione medica di Marco Cucolo.