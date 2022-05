Da qualche decennio nella tv italiana abbiamo imparato a conoscere una nuova figura televisiva, quella dell’opinionista. Ogni salotto televisivo che si rispetti, che sia un programma di intrattenimento in onda in prima serata, un format della fascia pomeridiana o un talk show politico, la figura dell’opinionista è da sempre una delle più richieste.

Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria e Nicola Savino: gli opinionisti fuoriclasse

I calciatori una volta che hanno appeso le scarpette al chiodo si trasformano in opinionisti per le trasmissioni calcistiche. I giornalisti commentano le notizie di attualità che riguardano il nostro paese, i volti noti della tv commentano reality e altri format.

Quello dell’opinionista non è però un ruolo adatto a tutti. Negli anni abbiamo visto ricoprire il ruolo di opinionista da persone che non conoscevano nemmeno le tematiche affrontate nel programma in cui presenziavano. Un ruolo affidato in molti casi a personaggi di secondo piano che per non andare contro qualcuno restavano in silenzio durante tutto il programma. Oggi però qualcosa è cambiato e quel cambiamento è arrivato con L’Isola dei Famosi 2022, reality condotto in prima serata su Canale 5 da Ilary Blasi.

Quando l’opinione arriva da opinionisti esperti e appassionati

La moglie di Francesco Totti, per questa edizione ha voluto accanto a se due fuoriclasse della tv: Nicola Savino e Vladimir Luxuria, due volti noti che conoscono bene i meccanismi e i tempi televisivi, che hanno lavorato insieme in più occasioni e che conoscono perfettamente il reality avendo condotto insieme un’edizione.

Ad oggi la rivoluzione la stanno facendo proprio loro: Vladimir e Nicola. Ad ogni puntata i due opinionisti de L’Isola dei Famosi ci regalano perle di saggezza e siparietti esilaranti, miscelati a veri e propri “Cazziatoni” ai naufraghi ribelli e indisciplinati.

Isola dei Famosi 2022: il siparietto tra Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino

Vladimir e Nicola sono due opinionisti che conoscono bene le dinamiche del reality, che non hanno paura di dire la loro opinione e che al momento opportuno sono pronti a soccorrere la conduttrice in un momento di difficoltà, come accaduto durante la scorsa puntata, quando Ilary Blasi sbagliando a pronunciare un termine non riusciva ad andare avanti perché presa da una forte risata. Nicola e Vladimir hanno subito preso in mano le redini del programma creando un momento i sana ironia diventato in poche ore virale sui social.