A L’Isola dei Famosi 2022 arriva il primo provvedimento disciplinare di questa edizione: Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ è stato espulso dal reality di Canale 5. Il concorrente purtroppo è caduto nell’errore di pronunciare un’espressione blasfema che ha urtato la sensibilità del pubblico a casa. Con un comunicato stampa la produzione del reality rende nota la decisione di espellere il concorrente dal reality show di Canale 5.

Isola dei Famosi 2022: espulso Silvano dei “Cugini di Campagna” per espressione blasfema

Silvano dei ‘Cugini di Campagna’, sbarcato sull’isola durante la puntata di lunedì scorso, è stato espulso da L’Isola dei Famosi a seguito di un’espressione blasfema. Mediaset ha diramato oggi il comunicato stampa dove si comunica il provvedimento preso nei confronti del naufrago. Nella nota si legge quanto segue: “Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”.

Le scuse di Mediaset e Canale 5 nei confronti del pubblico a casa

La produzione si è scusata con il pubblico a casa, definendo l’episodio “inaccettabile”, così come in altre occasioni la decisione è stata drastica. I telespettatori avevano fin da subito fatto notare che il concorrente, al suo sbarco sull’Isola, aveva utilizzato un’espressione irriguardosa e di carattere blasfemo.

Isola dei Famosi 2022: chi prederà il posto di Silvano?

Dinanzi ad espressioni del genere non si può adottare una linea morbida come per altre espressioni sicuramente di carattere diverso. Per la produzione del reality di Canale 5 in queste circostanze è necessario prendere dei provvedimenti drastici nei confronti dei concorrenti. Al momento non si conosce l’evolversi della situazione e se un altro concorrente prederà il posto di Silvano all’interno del reality di Canale 5.