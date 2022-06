Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger uno contro l’altro a L’Isola dei Famosi 2022. Non c’è pace per la naufraga che, dopo essersi ferita alla mano con un corallo, nelle ultime ore ha litigato con il fratello di Guendalina Tavassi. Cosa è successo tra i due?

Isola, la lite tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi

Sono giorni difficili per i naufraghi a L’Isola dei Famosi 2022. Nelle ultime ore Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger hanno litigato in spiaggia dopo che la naufraga aveva ammesso di cominciare a provare qualcosa per lui. Dal canto suo il fratello di Guendalina non crede ai sentimenti della ragazza, anzi è convinto che dietro a tutto ciò ci sia una strategia organizzata ad hoc dalla naufraga.

Dopo l’incidente alla mano, Mercedesz ha lamentato la poca presenza di Edoardo sostenendo di averlo visto poco interessato alle sue condizioni di salute. L’osservazione della Henger ha fatto infuriare Edoardo che le ha detto:

Tu hai detto “ne parliamo lontano dalle telecamere” e poi ne hai parlato. Perché ti stai a ca*are sotto per la nomination. L’hai detto “io non me ne voglio andare in semifinale, me ne voglio andare in finale”. Perché sta settimana? Dai che ti salvi dai. Prima o poi vi fregate, primo o poi la maschera casca.

Non solo, il fratello di Guendalina ha poi aggiunto:

Te sei entrata con l’idea che dovevi provarci con me. Perché hai dovuto darmi l’ultimatum? Perché se ti dicevo sì tutto apposto, hai fatto la storiella da reality, se ti dicevo no facevi la vittima che è la tua strategia per non uscire. Perché vuoi fare la storia sull’Isola?

Mercedesz Henger contro Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022

Parole molto dure quelle pronunciate da Edoardo Tavassi a Mercedesz Henger. La naufraga non è rimasta in silenzio, anzi ha replicato: ”

Non voglio fare la storia sull’isola, non sono come te che penso solo a questo gioco di merd**. Ci sono rimasta male, ho deciso di dirlo, se la reazione deve essere questa guerra contro di me che lo sia.

Nella discussione tra i due naufraghi si è aggiunto anche Luca Daffrè che ha spalleggiato per il naufrago romano: “no io te l’ho detto dal primo giorno che non ci credo. Non credevo a tutto questo amore esasperato“.

Poco dopo Edoardo Tavassi in confessionale è tornato sull’argomento mettendo ancora una volta in dubbio i sentimenti di Mercedesz: “io ho il dubbio. Perché lei si comporta in maniera strana proprio la settimana in cui è in nomination“.