Isola dei Famosi 2021: giovedì 8 aprile 2021 salta l’appuntamento con la puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Di seguito vi sveliamo il motivo per cui l’ottava puntata del reality non andrà in onda giovedì 8 aprile ma direttamente lunedì 12 aprile 2021.

Perché l’Isola dei Famosi oggi, giovedì 8 aprile 2021, non va in onda? Ecco il motivo

Ad annunciare che la puntata di Giovedì non sarebbe andata in onda è stata la stessa conduttrice, Ilary Blasi, durante la diretta di lunedì scorso. Motivo per cui, la sera stessa sono stati eliminati due naufraghi: Daniela Martani ed Elisa Isoardi. La prima ha deciso di non continuare la sua avventura a Playa Esperanza e di tornare in Italia, mentre la Isoardi ha deciso di rimanere con le altre due eliminate delle altre puntate: Vera Gemma e Miryea Stabile.

Salta l’appuntamento di giovedì 8 con l’Isola dei Famosi, l’annuncio in diretta di Ilary Blasi. Il motivo? Lasciare spazio all’esordio dell’edizione spagnola del reality show che si chiama Supervivientes.

Ecco le parole di Ilary Blasi

“Questo giovedì non andremo in onda per lasciare spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi che si chiama Supervivientes. Per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda, ma torneremo dalla settimana prossima, lunedì e giovedì con il doppio appuntamento”.

Giovedì l’#Isola non andrà in onda… per una staffetta alla quale teniamo tantissimo! Lasceremo lo spazio aereo libero per i nostri amici di @Supervivientes… in bocca al lupo o…buena suerte ai nostri cugini spagnoli! 🇪🇸@telecincoes pic.twitter.com/mviekVGkyq — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 5, 2021

Tra l’altro nel reality SuperVivientes ci sono due concorrenti italiani: Valeria Marini, anche lei ex dell’Isola dei Famosi e Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca Onestini, e già concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip.

Isola 2021, televoto aperto: chi vuoi eliminare tra Drusilla Gucci e Andrea Cerioli?

Intanto il televoto è ancora aperto: chi vuoi eliminare tra Drusilla Guggi e Andrea Cerioli? Il più votato dovrà abbandonare il gioco e approdare a Playa Esperanza per decidere se continuare oppure no.

Chi vuoi eliminare tra Andrea e Drusilla?🔥 #Isola pic.twitter.com/k94FYw3eZS — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 5, 2021

Appuntamento quindi, con l’ottava puntata dell’isola dei Famosi 2021 lunedì 12 aprile 2021 in prima serata su canale 5.