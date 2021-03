Paul Gascoigne, l’ex calciatore soprannominato Gazza, che ha fatto divertire sia i naufraghi che il pubblico a Casa dovrà dire addio molto probabilmente al reality, l’Isola dei Famosi 2021, a causa delle sue condizioni di salute. Cosa accadrà? Quando lo scopriremo?

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne infortunato al braccio e alla spalla: si ritirerà?

Paul Gascoigne, allenatore ed ex calciatore, abbandonerà il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? A causa di un infortunio alla spalla e al braccio causato da un movimento maldestro durante la prova ricompensa della scorsa puntata di giovedì 25 marzo pare che il concorrente sia molto sofferente. Riuscirà a proseguire il gioco?

Pare che il concorrente dovrebbe dire addio alle simpatiche battute di Gazza, perché la salute è più importante! Difatti Paul, durante la prova ricompensa dello scorso giovedì, dove i naufraghi avrebbero guadagnato degli spaghetti con le polpette, si è fatto male facendo un movimento maldestro che gli ha causato molto probabilmente l’uscita della spalla.

Anche la stessa Ilary Blasi si è preoccupata e ha chiesto notizie all’inviato, Massimiliano Rosolino: “Paul si è fatto male a una spalla, dov’è ora? Dal medico? Anche lui alla spalla.. quest’anno c’abbiamo un problema con le spalle”. Ma Rosolino non ha fornito molte spiegazioni al riguardo.

Paul non è rientrato in Palapa durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi . Ovviamente, dopo il primo soccorso del medico sono stati fatti una serie di esami perchè tutti i naufraghi devono poter restare all’isola in condizioni ottimali.

Isola dei Famosi 2021: ennesimo ritiro nel reality di Canale 5

Quindi, questo sarebbe l’ennesimo ritiro dal gioco dopo, il Visconte Guglielmotti, Akash Kumar. Paul Gascoigne sarebbe il terzo, ma la notizia sarà ufficializzata forse solo lunedì 29 marzo in puntata. L’annuncio dell’abbandono di Gascoigne arriverà secondo Fanpage solo lunedì 29 marzo 2021 , durante il quinto appuntamento del reality sulla sopravvivenza. Intanto sul profilo ufficiale del programma campeggia questo post:

Il “torna presto” fa supporre che potrebbe tornare in gioco, ma più che una certezza è una speranza e un non voler perdere un personaggio emblematico come Paul che si è fatto apprezzare dai suoi compagni d’avventura e dal popolo del web per la sua ironia e la sua semplicità.

Dovremo comunque aspettare la puntata di lunedì 29 marzo dell’Isola dei Famosi per avere una risposta concreta e definitiva in merito all’allenatore.

***AGGIORNAMENTO***

Un aggiornamento di Gabriele Parpiglia raddrizza il tiro, che dice infatti:

“Al contrario delle news che circolano in rete nelle ultime ore, il naufrago Paul Gascoigne ancora non è stato eliminato dal gioco a causa di un infortunio alla spalla. In questo momento sta curando l’infortunio e non è con gli altri naufraghi. Ma il suo rientro potrebbe avvenire già lunedì in puntata, se gli esiti degli esami dovessero essere positivi senza operazioni in vista. Tutto il team ‘Isola’ tifa per il rientro di Paul. C’è solo da aspettare…con fiducia”.