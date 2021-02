Pronti a salpare per l’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi? Cresce l’attesa per la nuovissima edizione del reality show di Canale 5 che, dopo l’era Alessia Marcuzzi, riparte con una nuova capitana al timone: Lady Totti! Dopo aver portato al grande successo il GF VIP, la Blasi ci riprova con uno dei reality più amati dal pubblico italiano in partenza, salvo slittamenti, da lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5. Intanto sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti ed opinionisti, anche se le trattative sono ancora in corso.

Isola dei Famosi 2021, il cast prende forma

Fra smentite e conferme, l’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi comincia finalmente a farsi realtà. In queste ore Gabriele Parpiglia dalle pagine di Giornalettismo ha rivelato in esclusiva i primi nomi ufficiali di concorrenti vip pronti a naufragare nella calde acque di Cayo Paloma e Cayo Cochinos.

Al momento i nomi sicuri sono quelli di Giovanni Ciacci e Amedeo Goria che, sulla scia del successo della moglie Maria Teresa Ruta al GF VIP 5, non si è lasciato scappare l’occasione di vivere il suo primo reality. Ufficiali tra i concorrenti anche: Paul Gascoigne, l’attore Brando Giorgi, Vera Gemma e Elisa Isoardi. La ex conduttrice de La Prova del cuoco dopo aver fatto sognare i telespettatori di Ballando con le Stelle ha accettato la proposta della concorrenza siglando così quello che potrebbe essere solo l’inizio di una lunga collaborazione con Mediaset.

Nel cast dovrebbero esserci anche un Visconte, ma al momento non è stato comunicato il nome, Fariba Tehrani la mamma di Giulia Salemi, il modello dagli occhi di ghiaccio Akash Kumar, Clemente Russo, Ubaldo Lanzo, Valentina Persia e Angela Melillo.

Isola dei Famosi 2021 ci sarà l’Isola dei Parassiti e i guardiani

Attenzione però la nuova edizione de L’Isola dei Famosi quest’anno si fa ancora più avvincente con la presenza dell'”Isola dei Parassiti” dove i concorrenti vivranno senza nulla. A loro, infatti, non sarà concessa nemmeno la razione giornaliera di riso: dovranno procacciarsi il cibo e sopravvivere alla Cast Away. I primi due “parassiti” di questa Isola dovrebbero essere Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, e Ubaldo Lanzo.

I concorrenti dell’Isola dei Parassiti non saranno soli: a sorvegliarli, infatti, ci sarà un guardiano che cambierà di settimana in settimana. Il primo guardiano sarà Clemente Russo, ex isolano, che ha confermato la sua presenza nel gioco per una settimana. Cambiano anche le regole visto che quest’anno ogni concorrente eliminato potrà decidere di passare all’isola dei parassiti ricoprendo il ruolo di parassito o guardiano giocandosi così una seconda possibilità di rimanere in gioco.

Isola dei Famosi 2021, inviato ed opinionisti

Ancora incerto, invece, il nome dell’inviato dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo l’indiscrezione di Elenoire Casalegno, si vocifera che Lady Totti sia orientata verso due nomi molto amati dal pubblico giovane: Aurora Ramazzotti oppure Andreas Muller, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Muller ha già rifiutato l’invito, chissà che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non possa farci un pensierino…

Passiamo agli opinionisti in studio: saranno tre e sembra fatta per Iva Zanicchi. Gabriele Parpiglia parla poi di due nomi fortissimi: Elettra Lamborghini, oramai star a tutto tondo, e Tommaso Zorzi.

Infine gli esclusi dall’Isola dei Famosi: Teo Mammucari ha declinato l’invito così come Jill Cooper e Karina Cascella. Non sono riusciti, invece, ad entrare nella rosa dei concorrenti Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, e Floriana Secondi che ha letteralmente sclerato in diretta a “Pomeriggio Cinque” da Barbara D’Urso. (qui per vedere il video)

Che dire, l’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi si preannuncia davvero scoppiettante. Riuscirà Lady Totti a rilanciare il reality show?