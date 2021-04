L’isola dei famosi 2021 ha perso il suo naufrago solitario, Brando Giorgi, che in questi giorni ha rotto il silenzio sul post-intervento alla vista che lo ha costretto all’addio al reality di Canale 5. Come spiegato dall’attore dallo sguardo blu già in un primo intervento social post-Honduras, lui ha subito il distacco della retina ad un occhio. Un problema che è costato all’attore un delicato intervento, poche ore dopo il suo abbandono da gioco dell’isola. A margine dell’operazione, in un nuovo post condiviso sui social, Brando Giorgi si è poi aperto ai fan sulle sue attuali condizioni post-operazione. Tutto questo mentre in rete spunta la voce che l’ex naufrago abbia rischiato di rimanere cieco.

L’isola dei famosi 2021, Brando Giorgi parla ai fan

Viene ricordato con nostalgia dai telespettatori de L’isola dei famosi 2021, per la scelta di viversi un gioco honduregno in solitaria paragonabile a quello intrapreso da Raz Degan nell’edizione 2017 del reality degli isolani. E questa settimana, in risposta ai messaggi solidali ricevuti dai fan circa il ritiro dal gioco avvenuto per un distacco della retina subito alla vista, Brando Giorgi è tornato a parlare al web.

L’occasione è un nuovo post condiviso sul profilo Instagram personale, contenente una foto che ritrae Brando Giorgi mentre è a L’isola de famosi 2021 e dal seguente hashtag sibillino: “Isola”. A margine della foto, che l’attore di Centovetrine ha pubblicato dopo l’intervento alla vista subito in questi giorni, non sono mancati nuovi messaggi solidali dei fan, che avrebbero fatto il tifo sfegatato per la sua vittoria al gioco in corso condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Messaggi di affetto e stima, a cui Brando Giorgi risponde con parole di gratitudine e particolari sulle sue attuali condizioni post-operazione alla vista.

Il messaggio dopo L’isola dei famosi 2021

“Grazie di cuore. Il post intervento sta procedendo bene -sono le parole con cui Brando rompe il silenzio post-L’isola dei famosi 2021-. Ci vuole pazienza. Come potrò andrò in trasmissione. Sull’isola ho voluto portare un po’ di me, sono felicissimo che moltissimi di voi abbiano apprezzato”. Il messaggio dell’attore prosegue, poi, con Brando che si dice entusiasta del gioco fatto nel suo stile, ovvero al netto di ogni tipo di volgarità e senza discriminazioni. Infine, Giorgi lancia un monito alla rete di sensibilizzazione al rispetto e alla memoria del bello.

Il post dell’attore giunge in rete mentre circola la notizia secondo cui l’attore avrebbe rischiato di diventare cieco per il problema accusato alla vista. L’indiscrezione giunge da un intervento concesso alla stampa dalla moglie del naufrago, Daniela Battizzocco. Secondo quanto si apprende, inoltre, l’operazione dell’ex naufrago è avvenuta a Torino.