Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2018? E’ questo l’interrogativo che ci poniamo tutti, dal momento che oggi lunedì 16 aprile in Prime Time su Canale 5 andrà in onda la finale del reality targato Magnolia.

Isola dei Famosi 2018: Chi sarà il vincitore?

Stasera intorno alle 21.30 su canale 5 ritroveremo la padrona di casa Alessia Marcuzzi in compagnia dei due opinionisti che hanno accompagnato questa tredicesima edizione del reality più duro d’Italia: Mara Venier e Daniele Bossari. Dopo 80 giorni di fame, caldo, freddo, difficoltà, mosquito, convivenza forzata con sconosciuti, scandali vari eccoci arrivati all’epilogo di questa grande avventura: la FINALE dell’Isola dei Famosi 2018.

Isola dei famosi 2018: una location diversa per le ultime sfide

I naufraghi, già di ritorno dall’Honduras si giocheranno la vittoria in una nuova location:il Mind: il Milano Innovaction Discrict, l’ex area dedicata ad Expo, oggi trasformata in un parco dedicato a scienza, innovazione e tecnologia.

L’anno precedente si ventilava già una vittoria per l’unico naufrago che aveva fatto la differenza, degno di essere chiamato tale, che con quasi il 90 % delle preferenze portò a casa il risultato: Raz Degan.

Isola dei Famosi 2018: Nino, Bianca, Amaurys Francesca o Jonathan chi vincerà?

Quest’anno invece ci sono molte incertezze e il pubblico non è orientato verso qualcuno in particolare, anche se a detta di molti la vincitrice sarà Francesca Cipriani.

Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi ospite sabato scorso a Verissimo ha fatto intuire la sua preferenza dicendo che in un’edizione così avvelenata come quella di quest’anno, forse l’unica risposta è la leggerezza e la simpatia.

Certo la Cipri non incarna assolutamente il prototipo del naufrago perfetto, ma ammettiamolo, un po’ tutti i concorrenti, di questa edizione si sono dilettati “nell’arte del parlottio” continuo, del chiacchiericcio tra comari senza profondità alcuna, condito da cattiverie e polemiche.

Chi sarà il quarto finalista,tra Jonathan e Francesca?

Intanto il televoto è ancora aperto tra Franceca e Jonathan per decidere chi sarà il quarto finalista, e quindi chi sarà eliminato definitivamente dal gioco.

Il televoto è ancora aperto! ⏳ Chi vuoi eliminare dall’#Isola tra @CiprianiFranci e @JonathanKash? 🌴

Vota su https://t.co/4HtPuITZ0k, tramite Facebook Messenger, App Mediaset FAN o SMS al 477.000.3! 📱 pic.twitter.com/P9cie1JIjK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 15 aprile 2018

Gli altri tre finalisti sono :

Amaruys Perez

Bianca Atzei

Nino Formicola

Chi la spunterà? E soprattutto chi di loro ritornerà arricchito dall’esperienza vissuta? Tutti più o meno avevano dei fantasmi da affrontare e delle questioni irrisolte.

Chi doveva dimenticare un amore e fortificarsi, chi rinascere professionalmente e chi invece affrontare le proprie paure. Chi di loro sarà riuscito in questi propositi?

Intanto ci prepariamo anche ad accogliere le ultime due eliminate: Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Le due donne sono state antagoniste per tutta la durata del programma, riusciranno a sotterrare l’ascia di guerra?

La diretta live streaming dell’isola dei famosi

Stasera la finale dell’Isola 2018 si può guardare in diretta TV su Canale 5 o, in alternativa, la si può vedere anche in live streaming e in streaming on demand sui vari siti ufficiali legati alla popolare trasmissione Mediaset.

La diretta testuale dell’isola dei famosi

Anche Super Guida Tv segue la diretta live testuale del programma per tenervi sempre aggiornati su ciò che succede in puntata minuto per minuto.

Inizia infatti, alle ore 21.30 (circa) di lunedì 16 aprile 2018, la diretta testuale con tutti i commenti, le ultime news e tutti i video con gli aggiornamenti su ciò che accade ai naufraghi in collegamento con l’ex EXPO.

Seguiteci numerosi in questa lunga maratona dell’Isola dei Famosi.