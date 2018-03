Isola 2018: la sex Bomb, Valeria Marini si è già integrata con il gruppo e di certo la sua presenza non passa inosservata. Di ritorno dalla puntata di Martedì 20 marzo è sbarcata a Play Dos con tutti i naufraghi e da buona osservatrice si è già fatta un’idea di ognuno di loro.

Valeria Marini a ruota libera sui naufraghi esprime le sue prime impressioni

La sex bomb davanti al fuoco della sua prima notte isolana inizia ad esprimere il suo parere su ogni naufrago, in compagnia di Bianca Atzei, Gaspare, Franco Terlizzi e Jonathan Kashanian.

Inizia da Alessia e di lei dice: “Lei è bella tosta”e prosegue parlando di Simone Barbato:

Secondo me un po’ recita, un po’…in certi momenti” poi riferendosi all’ultima diretta: “Quando ha fatto quella sfuriata era un’altra persona, come se ci fosse una voglia di protagonismo per cui da una parte lui è cucciolo e bravo dall’altra si chiude nel suo mondo, due persone completamente diverse”

Dopo questi brevi scambi, Valeriona nazionale decide di andare a dormire ma scorge Simone che dorme e dice al gruppo:

Ma avete visto come dorme? Sembra un morto.

Di rimando gli altri l’avvisano che Simone è sonnambulo e che canta anche la notte. La Showgirl fa finta di spaventarsi ed esclama: “Ho paura di andare lì…che mi salta addosso” e Franco aggiunge: “è strano comunque come persona”.

Tuttavia, la Showgirl non si lascia condizionare dai pareri degli altri e infatti afferma:“è particolare come persona, secondo me non è manco di questo mondo, sembra un folletto”.

Isola 2018: un dolce risveglio per Valeria Marini

Superata la notte il giorno dopo Valeria si alza e intona la canzone: ““When i’m with you it’s paradise…” e il mimo la incita e la guarda con occhi estasiati. E poi il momento di un confessionale di Barbato che conferma le sue impressioni sulla Marini: “Beh esteticamente come fa a non piacere Valeria, è una bellissima donna molto piacevole ed attraente”.

Ma non finisce qui, perché Valeria racconta al gruppo che la notte Simone sonnambulo parlava e avrebbe detto:

Valeria ti voglio, ti voglio. Mi piaci da impazzire.

Sarà Vero? Nascerà un amore? O è solo una provocazione della star? Staremo a vedere?