In attesa dell’Ischia Film Festival è stata annunciato che Enzo Sisti riceverà il nuovo riconoscimento dell’Italy for Movies Award. Scopriamo insieme il perché e come è nata questa collaborazione.

Ischia Film Festival, l’Italy for Movies Award va a Enzo Sisti

Manca poco alla ventitreesima edizione dell’Ischia Film Festival che si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio 2025 al Castello Aragonese. Tra le novità di quest’anno c’è l’avvio di una nuova collaborazione con Italy for Movies, la piattaforma ufficiale per la promozione delle location e delle produzioni audiovisive in Italia, promossa dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e realizzata da Cinecittà in collaborazione con l’Italian Film Commissions.

Da questa sinergia nasce l’“Italy for Movies Award”. Si tratta di un riconoscimento speciale che vuole valorizzare l’eccellenza produttiva italiana e l’impatto che il comparto audiovisivo esercita sulla promozione del territorio portando anche un’introito economico grazie al turismo. Il premio Italy for Movies Award sarà consegnato nella cerimonia del 5 luglio dell’Ischia Film Festival e andrà a Enzo Sisti, producer della serie internazionale Netflix Ripley, girata in alcune delle più iconiche location italiane. Grazie alla serie si è potuto valorizzazione il paesaggio, l’architettura e il patrimonio culturale del nostro paese a livello globale.

Le dichiarazioni di Nicola Borrelli e Michelangelo Messina

Come spiegato da Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema e audiovisivo:

“Il nostro Paese rimane una destinazione privilegiata per le produzioni internazionali, che trovano qui una grandissima varietà di scenari e ambientazioni, professionalità in grado di gestire progetti di altissimo livello e un sistema favorevole di incentivi e crediti di imposta promosso dal Ministero della cultura. Nei suoi 8 anni di attività, Italy for Movies ha contribuito in modo significativo alla crescita della consapevolezza che l’Italia intera è una destinazione ideale per chiunque voglia girare sul nostro territorio, sia come operatore, che come turista”.

Michelangelo Messina, Direttore artistico dell’Ischia Film Festival:

“Con l’istituzione dell’Italy for Movies Award celebriamo l’intelligenza produttiva italiana e l’importanza strategica di una piattaforma, come Italy for Movies, che oggi è fondamentale per orientare lo sviluppo dell’intero comparto audiovisivo nazionale. La collaborazione con Italy for Movies ci consente di dare un riconoscimento concreto a chi, con visione e qualità, trasforma il territorio in racconto, promuovendo un’Italia che emoziona, ispira e attrae”.