Quella andata in onda ieri sera, sabato 13 aprile 2024, è sicuramente la puntata più difficile nella storia del programma TV Rai I Migliori Anni, ideato e condotto da Carlo Conti. L’amato conduttore ha dovuto affrontare una delle dirette più difficili nella storia della tv: l’interruzione del programma a causa dell’attacco dall’Iran contro Israele.

Iran attacca Israele, Carlo Conti gestisce “I Migliori Anni” dopo l’edizione straordinaria

Durante la seconda puntata de I Migliori Anni, Carlo Conti viene interrotto dagli autori per lanciare alle 22:45 un’edizione straordinaria del Tg1 per gli aggiornamenti sull’attacco dell’Iran contro Israele.

Le parole di Carlo Conti

Mentre Raf si racconta, Conti è costretto a interromperlo per dare la linea al Tg1, chiedendogli scusa.

Quando la linea torna allo studio, l’atmosfera è diversa. Carlo Conti con non poca difficoltà, ma assolutamente in maniera eccellente come si richiede a un professionista, e lui lo è, riesce ad andare avanti con la serata.

“Certo non è facile riprendere lo show dopo queste notizie terribili che arrivano da terre martoriate. Nei migliori anni raccontiamo i ’60, ’70, ’80, e troppo spesso ci sono state tante guerre. L’uomo evidentemente ancora non ha capito niente. La guerra è guerra e basta, e c’è solo una parola: pace. Speriamo e confidiamo in tanti uomini di buona volontà, che possano capire questo. Riprendiamo con la musica, c’è una canzone giusta, perché parla di infinito, e allora speriamo che questo Infinito sia migliore”- Dice il conduttore.

La professionalità di un numero 1

Carlo Conti è noto per la sua professionalità e capacità di gestire situazioni delicate in diretta. Sicuramente il conduttore, forte della sua esperienza televisiva ha fatto del suo meglio per mantenere la calma e gestire la situazione nel migliore dei modi durante un evento così critico come sicuramente è un attacco di guerra.

Video – Carlo Conti a I migliori Anni