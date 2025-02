Tra gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi più amati di sempre, Irama sorprende mostrandosi vicino a Sarah Toscano, ora che i due sono rivali al Festival di Sanremo 2025: il cantante difende la collega, in un gesto di solidarietà inaspettato, a fronte delle critiche che lei riceve sull’aspetto fisico e sullo stile, sia da stampa che sui social, nel mezzo della gara della Canzone.

Irama difende Sarah Toscano dal j’accuse degli odiatori: la solidarietà, oltre la competizione di Sanremo 2025

Nell’attesa generale per la quarta serata di Sanremo 2025, é virale in rete il video in cui Irama che si pronuncia a difesa dei giovanissimi artisti rivali al Festival, rispetto alle critiche ricevute da stampa e web, in particolare sull’aspetto fisico e il look.

Il cantautore, in sede di conferenza stampa dell’evento canoro, si pronuncia in particolare sulla giovane vincitrice di Amici 2024 Sarah Toscano. La cantante, di appena 19 anni, é ora al centro dell’attenzione mediatica per l’influenza che esercita in fatto di stile, al suo esordio alla gara della Canzone.

Contro di lei, stampa e haters sui social si esprimono in queste ore con critiche piuttosto aspre che le contestano una fisicità dalle curve importanti e uno stile sfrontato, ritenuta eccessivamente sexy per la sua giovane età. Tutte critiche che Irama vorrebbe smontare sul nascere, con il suo intervento in conferenza stampa festivaliera:

“Una ragazza giovanissima, ha 19 anni e alle volte vedo delle critiche che non sono costruttive. –fa sapere il cantante-. Demoliscono una ragazzina andando a parlare dell’aspetto fisico, di capelli…e poi le stesse persone mi parlano di cyberbullismo. Noi artisti, voi giornalisti, siamo noi che dobbiamo dare l’esempio, non possiamo paracularci “no, io sono un artista”, “no, io sono un giornalista”: noi stessi non dovremmo scrivere male di una ragazzina parlando dell’aspetto fisico”.

Sarah si dice grata ad Irama: il messaggio di replica

Nel frattempo, Sarah Toscano ringrazia Irama per aver spezzato una lancia in suo favore. Per l’occasione, incalzata ai microfoni di Radio Italia – tra una domanda e l’altra in fase di conferenza stampa sul Festival- l’ex allieva di Amici si dice grata al collega-rivale di Sanremo 2025:

“È stato veramente carino. – replica la 19enne, ad Irama-. Difendermi pubblicamente, in una conferenza stampa. É stato un bellissimo gesto… Anche altri sono venuti da me, mi hanno parlato e mi hanno fatto i complimenti”.

In più, a dispetto dei critici l‘ultima vincitrice di Amici rimarca di non voler dare peso alle critiche online e in generale dei giornalisti né a quelle che le giungono dalla Sala Stampa di Sanremo:

“Mi sono tenuta alla larga dai social e dai commenti sulla mia esibizione per evitare di farmi condizionare –conclude la 19enne-. Però condivido il discorso di Irama perché ritengo che a volte ci siano dei commenti che non portino a niente di concreto ma servono solo a far star male le persone. Quindi condivido il discorso che ha fatto e lo ringrazio anche perché ha fatto un bellissimo gesto nei miei confronti”.