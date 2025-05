Irama conquista l’Unipol Forum di Assago. Dopo tre mesi di silenzio, il cantante è tornato l’altra sera sul palco di Milano con uno spettacolo tutto sold out che replica anche questa sera con la seconda data. Un concerto dal sapore nostalgico grazie a brani indimenticabili che hanno regalato momenti iconici alla serata: dall’ormai celebre “Mediterranea” simbolo delle estati italiane, messo in scena con i giochi di fuoco e i performer sul palco, all’emozionate “Tu no” con Irama sollevato da un lift scenico che domina il palcoscenico. E poi ancora “Un giorno in più” e un momento speciale con l’inedito dal titolo “Giulia”, cantato nel parterre, seduto in mezzo al pubblico.

Irama conquista l’Unipol Forum di Assago – Video

Una serata quella di ieri che ha emozionato in primis l’artista. Irama infatti non nasconde la sua commozione nel vedere davanti ai suoi occhi l’abbraccio corale che una intera “arena” gli ha riservato al suo ingresso sul palco dell’Unipol Forum di Assago.

Dalla Puglia a Milano solo per Irama

Noi di SuperGuidaTv eravamo al concerto e possiamo testimoniare che non solo l’artista è in grado di coinvolgere il suo pubblico con la sua musica, ma anche con il suo modo personale di approcciarsi a chi è lì per lui e magari ha fatto molti chilometri per vederlo, come una mamma che da Foggia ha accompagnato i suoi due figli a vedere il concerto e che hanno fatto con noi il ritorno in centro a Milano per ritornare nella loro camera d’albergo con gli occhi felici per aver assistito a un concerto che non è stato solo musica ma anche grande emozione.

Le canzoni cantate al concerto

Di seguito vi riportiamo la lista dei brani che hanno reso unica una serata all’insegna della grande musica di Irama:

1. BAZOOKA

2. 5 GOCCE

3. ALI

4. SENZ’ANIMA

5. TU NO

6. UN GIORNO PIU’

7. MEDITERRANEA

8. CREPE

9. ARROGANTE

10. YO QUIERO AMARTE (ACU)

11. È LA LUNA (ACU)

12. PAM PAM PAM PAM

13. NERA

14. GIULIA

15. LENTAMENTE

16. DEDICATO A TE

17. LUNA PIENA

18. LA RAGAZZA CON IL CUORE DI LATTA

19. BELLA E ROVINATA

20. GOODBYE

21. BABY

22. GALASSIE

23. OVUNQUE SARAI

24. LA GENESI DEL TUO COLORE