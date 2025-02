Per la sesta volta sul palco dell’Ariston, quest’anno Irama canta Lentamente. Ecco il testo e il significato della canzone in gara a Sanremo 2025 con cui l’amatissimo cantante spera di arrivare al cuore dei telespettatori. Riuscirà a portare a casa un risultato migliore di quello ottenuto dalla bellissima Tu no?

Il testo di Lentamente, brando in gara al Festival della Canzone Italiana

Le parole del testo di Lentamente, brano che Irama canta a Sanremo 2025 sono:

“Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve

Perché era solo una scusa l’idea

Che tra noi era soltanto sesso

Come se tu

Almeno tu

Col tuo profumo d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò

E il tuo sorriso mi mastica”

Il brano prosegue:

“Ballavi nuda su una canzone classica (na na na)

Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente

Ho distrutto tutto lentamente

Tu

Almeno tu

In quella notte d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Non vedi che

Quando mi guardi davvero negli occhi

Non sai se scappare restare

Se hai voglia

Ma dimmi che sono lontano anni luce

Lontano da te

E te lo si legge dagli occhi che mi odi

E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te

Lentamente

Si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Ogni fottuto sentimento”

Irama canta Lentamente a Sanremo 2025: il significato della canzone

Irama canta Lentamente a Sanremo 2025. Il brano dell’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, che per la sesta volta sale sul palco dell’Ariston per presentare a tutti un suo brano, non è altro che una ballata scritta insieme all’amico e collega Blanco. Irama nel testo questa volta racconta un amore ormai in declino. Sincero, crudo e completamente trasparente, Irama mette in musica le varie sfumature del dolore che si prova quando una relazione è crisi. Tra parole e musica emerge cioè cosa accade quando un sentimento inizia a spegnersi a poco a poco tra silenzi, bugie e soprattutto rimpianti.

La fine della relazione viene descritta con immagini reali con una lei che piange e lo strattona ed un lui che pare cercare il suo sguardo ma non riesce più a comunicare.

Parlando del suo brano lo stesso artista ha detto: “Canto un amore viscerale che si distrugge lentamente da entrambe le parti fino a sgretolarsi. ‘Lentamente’ è una canzone diversa per me”.

La serata duetti: Irama insieme ad Arisa

Quali altre sorprese ci riserva Irama a Sanremo 2025? Ebbene nella serata duetti, quella del venerdì sera, l’artista salirà sul palco insieme ad Arisa per cantare con lei Say something degli A Great Big World con Christina Aguilera, un brano del 2014.

Irama su Instagram: le foto per presentare il brano

Così come aveva annunciato nel salotto di Silvia Toffanin durante This is me, lo speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi, Irama è tornato con un nuovo progetto e nuove emozioni da raccontare. L’ artista su Instagram ha presentato il nuovo brano sanremese postando scatti in cui è nei panni di un cavaliere medioevale. Ecco il post: