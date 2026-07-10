Tra i protagonisti della presentazione dei nuovi palinsesti Sky c’era anche Irama, pronto a mettersi alla prova in una veste inedita. Il cantautore sarà infatti uno dei giudici della prossima edizione di X Factor, un’esperienza che affronta con entusiasmo e curiosità. A margine dell’evento, l’artista ha parlato del suo debutto nel talent show, ha ricordato l’emozione del concerto a San Siro e ha commentato le novità annunciate per il Festival di Sanremo.

Intervista a Irama ai Palinsesti Sky

Irama, benvenuto alla presentazione dei palinsesti Sky. Raccontaci questa esperienza a X Factor che ti vede per la prima volta nel ruolo di giudice.

«Sono molto entusiasta e mi sto divertendo tantissimo. È un’esperienza nuova per me, ma sono facilitato dal fatto di avere accanto una giuria composta da amici e colleghi straordinari che mi stanno aiutando molto. Mi sento positivo, felice e orgoglioso di far parte di questa famiglia.»

Ti abbiamo visto recentemente a San Siro. Che emozione è stata salire su quel palco?

«San Siro è qualcosa di iconico. È stata un’emozione fortissima. Vedere così tante persone cantare insieme a me è stato davvero speciale. Credo che chi vive San Siro lo possa comprendere fino in fondo soltanto quando si trova lì, sul palco, a condividere e vibrare quell’energia insieme al pubblico.»

Cosa pensi della nuova formula del Festival di Sanremo, che dovrebbe distinguere il vincitore della manifestazione dall’artista che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest?

«Ti dico la verità, non mi sono ancora informato bene e non ho ancora visto nulla. Adesso andrò a documentarmi meglio.»

In pratica non sarà necessariamente il vincitore di Sanremo a partecipare all’Eurovision e dovrebbe esserci una selezione dedicata per scegliere il rappresentante italiano.

«Non lo sapevo. Però ci sta, è una novità interessante. Da quello che ho capito ci sarà un cambiamento e a me i cambiamenti piacciono. È bello vedere cose nuove.»

Che ne pensi di Stefano De Martino come nuovo conduttore e direttore artistico del Festival?

«Stefano è bravissimo. È giovane, simpatico e ha sicuramente un grande talento.»

Con queste parole Irama si prepara a vivere una nuova stagione professionale, dividendosi tra musica e televisione. Dopo aver conquistato il pubblico con i suoi concerti e i suoi successi discografici, l’artista è pronto a portare la sua esperienza sul tavolo dei giudici di X Factor, senza nascondere l’entusiasmo per una sfida che segna un ulteriore passo nel suo percorso artistico.