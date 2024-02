Giovedì 1° Febbraio alle 21.20 su Italia Uno c’è una prima visione tv che gli appassionati di action movie, meglio ancora se con connotazioni thriller, non dovrebbero perdersi per nessuna ragione. Ci riferiamo a Io sono nessuno, un adrenalinico film del 2021 diretto da Ilya Naishuller.

Gli ingredienti principali? Botte da orbi, tanto rumore e sparatorie fumanti che ricordano non poco le pellicole del medesimo genere in voga negli anni ’70. Il risultato? Un film che, di certo, non annoia. Se siete curiosi di saperne di più in merito e non volete essere del tutto impreparati alla visione, leggete di seguito.

Io sono nessuno: la trama in breve e il cast

Hutch Mansell è un marito trascurato padre di due figli che, dopo un episodio violento causato da due ladri d’appartamenti, tira fuori tutto l’istinto selvaggio che fino ad allora era rimasto sopito. Una notte si imbatte in un gruppo di malviventi russi che importunano una giovane sull’autobus. Per difenderla, Huth non esita a ridurre i malcapitati in fin di vita.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Bob Odenkirk nel ruolo del protagonista, troviamo anche, fra gli altri, Connie Nielsen, Gage Munroe, Christopher Lloyd, RZA e Aleksei Serebryakov.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le principali curiosità da conoscere su Io sono nessuno: