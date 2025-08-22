Cosa accadrà nelle prossime puntate della serie tv turca di Canale 5 Io sono Farah? La protagonista dovrà trovare un modo per scongiurare il rischio di essere espatriata dalla Turchia, e il sistema più veloce per raggiungere il suo scopo sarà quello di sposare Tahir Lekesiz. Le nozze combinate però riserveranno a tutti una sorpresa.

Anticipazioni turche Io sono Farah: le pressioni di Mehmet

Nelle nostre precedenti anticipazioni, vi avevamo rivelato che Farah sarà arrestata. L’ispettore Mehmet Koşaner – dopo aver scoperto che Farah ha assistito all’omicidio di Alperen – non esiterà a farla rinchiudere in prigione quando lei si rifiuterà di testimoniare.

Quando Mehmet scoprirà che la ragazza non avrà documenti, minaccerà anche di farla estradare in Iran senza il bambino.

L’ispettore vorrà che lei testimoni sui fatti accaduti nel locale dove lavorava, e che hanno portato alla morte di Alperen. Farah però nel frattempo avrà trovato un donatore di midollo osseo per il figlio Kerimşah e non avrà intenzione di lasciare il Paese proprio quando la guarigione del figlioletto sembrerà vicina.

News Io sono Farah: matrimonio senza amore con Tahir?

La soluzione ai suoi problemi sembrerà arrivare da una proposta di Vera Akıncı. La madre di Kaan, il giovane accusato dell’omicidio di Alperen, le proporrà di sposare Tahir. Dopo averne parlato con l’avvocatessa Bade Akıncı, Farah realizzerà che questo è il modo più veloce e sicuro per ottenere i documenti necessari per evitare l’espatrio.

Farah rivelerà a Tahir di essere stata costretta a lasciare l’Iran, dove lavorava medico, dopo essersi macchiata dell’assassinio del padre di Kerimşah. Gli parlerà di quell’uomo che ha solo saputo umiliarla per tutta la durata del loro rapporto. Dopo aver saputo la sua triste storia, non solo Tahir si offrirà di sposarla, ma le prometterà anche di fare tutto il possibile per risultare (attraverso un esame del DNA alterato) il padre biologico del piccolo Kerimşah.

Farah in queste promesse vedrà finalmente la soluzione dei suoi problemi e accetterà di sposarlo.

Un imprevisto rovina le nozze tra Farah e Tahir

Dopo pochi giorni di preparativi, i due si appresteranno così a diventare marito e moglie. Si tratterà di un unione apparentemente senza amore, che servirà solo a dare alla donna i documenti necessari per poter rimanere in Turchia, e a Tahir la sicurezza che lei non testimonierà contro Kaan.

Mentre la coppia si preparerà a scambiarsi le fedi nuziali, alla presenza del boss Ali Galip Akıncı, un gruppo di uomini armati farà irruzione nella stanza. I sicari risulteranno inviati da Orhan Koşaner, che con questo gesto vorrà lanciare un avvertimento al clan Akinci. Il messaggio sarà chiaro: l’uomo vorrà mettere in guardia Ali Galip sulle possibili conseguenze che potrebbe avere un suo gesto nei confronti di Mehmet, “colpevole” di aver concentrato la sua attenzione su Kaan.

Quella di Koşaner si rivelerà però una mossa azzardata, anche perché alla cerimonia di nozze di Tahir e Farah ci saranno anche sua figlia Gönül e la moglie Perihan. Fortunatamente possiamo anticiparvi che nessuno si farà del male, anche se questo avvertimento non solo impedirà ai futuri sposi di firmare i documenti di nozze, ma spingerà anche Farah a una riflessione: quanto è disposta a rischiare per mettere al sicuro la sua permanenza in Turchia?