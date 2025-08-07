Io sono Farah, trame turche: la protagonista arrestata, rischia l’espatrio?

Saranno momenti decisamente poco piacevoli per la protagonista della soap turca Io sono Farah. Il ritorno su Canale 5 dopo la breve pausa estiva coinciderà con nuovi problemi per Farah Erşadi, che finirà dietro le sbarre e rischierà di essere costretta a lasciare la Turchia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Io sono Farah: la scoperta di Mehmet

L’ispettore Mehmet Koşaner riuscirà a rintracciare Sepideh, la collega che avrebbe dovuto trovarsi nel locale al posto di Farah, quando Kaan Akinci ha ucciso per errore Alperen.

La donna non si rivelerà di grande aiuto, perché non spiccicherà parola a causa delle sue difficoltà di linguaggio, ma Mehmet non tarderà a scoprire che la donna starà coprendo Farah. L’ispettore infatti verrà a conoscenza del fatto che qualcuno starà pagando le cure del piccolo Kerimşah e a quel punto trarrà le sue conclusioni.

Trame turche Io sono Farah: la protagonista avrà un ripensamento

La scoperta di Mehmet segnerà un punto a favore dell’ispettore, che deciderà di usare questa informazione a suo vantaggio. L’uomo interverrà per salvare Tahir Lekesiz dai sicari di Ali Galip Akinci, intenzionati a farlo fuori perché non ha provveduto a eliminare Farah.

Subito dopo metterà al corrente la protagonista della pericolosità del criminale, convincendola a testimoniare contro di lui per mettersi in salvo.

Farah si recherà così al commissariato per rilasciare al magistrato una testimonianza sull’omicidio di Alperen. Mentre sarà lì in attesa riceverà però una telefonata da Tahir, con la quale l’uomo le dichiareràò di aver trovato un donatore di midollo osseo per suo figlio. Erşadi a quel punto si allontanerà, senza rilasciare alcuna dichiarazione, e questo farà arrabbiare Mehmet.

L’ispettore – ormai convinto di aver risolto il caso – vedrà sfumare la possibilità di incastrare il criminale senza la deposizione di Farah. Per questo motivo la raggiungerà in ospedale e la minaccerà di procurarle dei guai. La donna sottovaluterà le sue parole, perché in quel momento il suo unico desiderio sarà quello di salvare suo figlio, ma Mehmet non dimenticherà la sua minaccia.

Mehmet fa arrestare Farah

L’ispettore non tarderà a mettere in atto la sua vendetta. Non solo farà arrestare Farah dai suoi uomini, ma minaccerà anche di farla estradare in Iran senza il bambino quando scoprirà che lei non avrà documenti.

Mehmet sarà disposto a rinunciare ai suoi propositi a un solo patto: che lei accetti di testimoniare contro gli assassini di Alperen. Riuscirà a farle cambiare idea? È ancora presto per dirlo, ma possiamo anticiparvi che la dizi turca Adim Farah saprà regalarci molti colpi di scena, subito dopo il suo ritorno su Canale 5 dopo la pausa estiva. Pronti a scoprire con noi qualche altra news? Continuate a segiorci per rimanere sempre aggiornati.